拿坡里8塊烤雞下殺199元 新品「派對Pizza塔」登場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

夏季美食優惠戰升溫！摩斯漢堡、拿坡里披薩、繼光香香雞同步推出新品與優惠活動，拿坡里6塊烤雞與2塊烤腿排塊特價只要199元。

拿坡里炸雞優惠。（圖／拿坡里官方粉絲團）

拿坡里披薩蛋塔盲盒上市

拿坡里披薩蛋塔盲盒上市。（圖／拿坡里官方粉絲團）

拿坡里推出創意新品「派對Pizza塔」，每盒6入集結海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥等6款人氣披薩口味，外觀無法辨識內容物，讓消費者邊吃邊猜、增添用餐樂趣。該產品即日起全新登場。外帶特價249元（原價 $330）。

此外，拿坡里自即日起推出「6塊烤雞加2塊烤腿排塊」優惠價199元。平日下午3點前另加碼推出「買小披薩送2塊炸雞」特價169元，提供消費者多元選擇。

摩斯漢堡推出日式夏季新品

摩斯漢堡夏季新品「蒲燒鰻珍珠堡」。（圖／摩斯漢堡官網）

廣告 廣告

摩斯漢堡自今日起推出一系列夏季新品。「蒲燒鰻珍珠堡」嚴選肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，承襲正統蒲燒工法烤出誘人焦香，展現道地日式蒲燒風味。另一款「柑橘雞腿堡」精選去骨雞腿肉，經高溫油炸鎖住鮮美肉汁，搭配爽脆高麗菜絲，再以酸甜果香的台灣椪柑沙拉醬及日式經典調味料柚子胡椒醬提升層次。

除了主餐，摩斯漢堡同步推出「酥炸杏鮑菇」與「玉米白醬可樂餅」兩款全新甜點，購買套餐可享優惠加價購。配合炎夏節令，自6月18日至7月22日，購買套餐加價19元可升級期間限定飲品，選項包括「紅心芭樂蟻蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」及「康普蟻蒻冰茶」。

繼光香香雞年中慶炸物半價

繼光香香雞年中慶活動。 （圖／繼光香香雞 J&G Fried Chicken）

繼光香香雞年中慶活動自6月11日至6月28日連續12天舉辦。購買「香香炸雞XL」即可享年度熱銷TOP8人氣炸物半價加購優惠，加購價最低20元起。半價加購品項包括「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」、「樂薯（原味）」、「墨魚甜不辣（海苔）」、「雞皮」、「魚板串」、「十三香三角骨」、「迷你吉拿棒」等8款人氣商品。

更多中天新聞網報導

必勝客夏威夷披薩40元 拿坡里6塊炸雞下殺199元

開工不憂鬱！7大人氣速食買1送1 限時優惠快收

日國中家政課做披薩「放太多鹽」 6生吃下肚不適送醫