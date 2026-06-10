拿坡里8塊雞只要199元！8夯品半價開吃 「 Pizza塔盲盒」6口味等你猜

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生活中心／賴俊佑報導

摩斯漢堡全新推出「柑橘雞腿堡」、「蒲燒鰻珍珠堡」。(圖／摩斯漢堡提供）

速食控快看！摩斯漢堡全新推出日式「蒲燒鰻珍珠堡」和開胃首選「柑橘雞腿堡」，拿坡里全新推出「派對 Pizza 塔」，共有6款口味；繼光香香雞連12天購買「香香炸雞XL」，可享「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」等8項年度熱銷炸物半價加購，最低價加購價20元起！

摩斯漢堡全新推出鰻魚米堡、柑橘雞腿堡

摩斯漢堡6月10日起推出一系列夏季新品！「蒲燒鰻珍珠堡」嚴選肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，承襲正統蒲燒工法烤出誘人焦香，成就出道地日式蒲燒風味；盛夏開胃首選「柑橘雞腿堡」精選去骨雞腿肉，高溫油炸鎖住鮮美肉汁，佐上爽脆的高麗菜絲後，再以酸甜果香的台灣椪柑沙拉醬及日式經典調味料柚子胡椒醬帶出整道料理的精髓。

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除了澎湃主餐，有同步推出全新甜點「酥炸杏鮑菇」、「玉米白醬可樂餅」，購買套餐可享優惠加價購；配合炎夏節令， 6月18日至7月22日，購買套餐加價19元可升級期間限定飲品，包括「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」、「康普蒟蒻冰茶」。

拿坡里披薩．炸雞全新推出「派對 Pizza 塔」。(圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

拿坡里披薩．炸雞全新推出「派對 Pizza 塔」

拿坡里把披薩變蛋塔！「派對 Pizza 塔」即日起全新登場，每盒6入集結海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥等6款人氣披薩口味，外觀無法猜出是什麼口味，要讓消費者邊吃邊猜、越吃越有趣。

另外，拿坡里即日起推出6月30日推出「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」優惠價199元，平日15點前加碼推出「買小披薩送2塊炸雞」特價169元。

繼光香香雞購買套餐可半價加價購熱銷TOP8的副食。(圖／繼光香香雞提供)

繼光香香雞8夯品半價開吃！

繼光香香雞年中慶放大絕！6月11日至6月28日連續12天，購買「香香炸雞XL」，即可享年度熱銷TOP8人氣炸物半價加購，品項包括「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」、「樂薯（原味）」、「墨魚甜不辣（海苔）」、「雞皮」、「魚板串」、「十三香三角骨」、「迷你吉拿棒」。

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