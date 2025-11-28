拿大同電鍋煮飯不加蓋！外籍球星頭痛求助 台網友熱情線上指導

台新戰神外籍球員齊曼加（Jordy Tshimanga）近日買了一個大同電鍋，想在家裡嘗試煮飯，不過使用方式卻讓他無法成功煮出香甜白飯，在看不太懂說明書的情況下，他決定上網求助台灣網友，意外獲得熱烈迴響，幾經波折總算將生米煮成熟飯。

齊曼加買了大同電鍋，卻不會煮飯。（圖／翻攝自Threads）

齊曼加日前在Threads上分享一張照片，可見他買了一個大同電鍋打算煮飯，不過他因看不太懂說明書，於是上網向大家求助：我的台灣朋友們，請告訴我我這樣做對嗎？ 剛買了這玩意兒，說明書翻譯得不太清楚，所以就這麼弄了！」圖片可見，雖然他有使用內鍋加水煮飯，同時也按下了加熱鍵，但卻沒有蓋上鍋蓋，自然無法煮出白飯。

沒想到的是，齊曼加後來又發文，這次竟然直接將煮好的白飯倒在外鍋，畫面在網上曝光引發台灣網友暴動，紛紛留言：「大同電鍋不是這樣用的」、「上一篇有放內鍋啊，為什麼拿起來了」、「救命，台灣人將抵達」。

在齊曼加求助的過程中，有不少台灣網友向他說明電鍋的正確使用方式，有人圖解、也有人找了英文版的教學影片，最終他又發文更新，表示自己成功吃到白飯，他說：「即使我沒用完全正確的方法煮，但大同電鍋救了我，感謝大家的幫助、歡笑和積極的留言，晚安。」

