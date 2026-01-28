拿大麻助性！伍思凱獨子遭爆「餵毒騙砲」 本人強硬發聲反擊
金曲歌王伍思凱的獨子伍靖（現已改名伍諒）再度捲入爭議；《鏡週刊》27日爆料，指出有多名女子串連指控伍靖利用星二代身份在交友軟體獵豔，更涉嫌以免費提供大麻作為誘餌，誘騙女性發生性行為，引發社會譁然。對此，伍靖也立即發聲駁斥傳聞。
根據《鏡週刊》報導，投訴人A小姐透露，伍靖以音樂人自居，在交友軟體上相當主動，約會時會刻意提及父親伍思凱與演藝圈生活，營造平易近人且多金的形象，降低女性戒心，A小姐表示，許多女生第一次跟伍靖約會就暈船，進而被帶往住處或摩鐵發生關係。
流出的對話紀錄顯示，今年一月某日凌晨，伍靖傳訊息給一名女子，以想念為由要求對方傳送性感照片並約砲，過程中更直白詢問能否不戴套。對話中，伍靖分享自己吸食大麻的經驗，還表示要免費提供大麻，把女生約到住處發生關係。甚至自爆擁有三、四個固定砲友，曾在上床過程中服用威而鋼，或是與砲友呼麻「助性」。
還有另名B女透露，伍靖曾要求她介紹女性友人「擴張版圖」遭拒，兩人因此不歡而散。隨後伍靖將目標轉向個性單純的小美（化名），招數完全一樣，除了傳送不雅照，當對方表示沒錢購買大麻時，伍靖竟回覆「我沒有要妳付錢」、「妳好好幫我吹啊」等訊息，疑似意圖以毒品作為代價引誘發生關係。
對於上述種種指控，伍靖本人全盤否認，強調自己從未餵毒、騙砲，是遭人惡意抹黑，目前已委託律師處理，將保留法律追訴權，相關真相仍有待相關單位進一步釐清。
《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
