拿女人子宮換總預算？柯文哲：我是好意！不要每件事都把人家想得很壞

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前就《人工生殖法》修法議題拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘，他曾自曝，若柯建銘能讓《人工生殖法》順利通過，他就會協助處理總預算及軍購案，因而引發外界質疑「拿女人子宮去換國家總預算」。對此，柯文哲今（29日）說，「我的出發點是好意，結果在名嘴口中就變成我在搞什麼密室政治交換，不要每件事情都把人家想得很壞，好像要做壞事一樣，我只是希望台灣可以正常地往前動，OK？」

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪時表示，這幾天他看了YouTube，認為這就是典型的認知作戰，「你看看我那天是怎麼講的，其實不管是總預算、軍購案卡關，尤其是總預算案，整個國家就僵在那裡，雙方好像變成意氣之爭，就這樣卡著。權力大的人要整合權力小的人比較容易，大的整合小的容易，小的要整合大的就困難。台灣目前的一切困境，還是在總統賴清德的一念之間。」

柯文哲解釋，「我是說我來處理，結果卻被說成『拿女人的子宮去交換國家總預算』。拜託！我是說我來幫忙處理，這個國家總是要正常運作，僵局不是辦法。大家看看有沒有什麼可以彼此討論的起點，我的出發點是好意，結果在名嘴口中就變成我在搞什麼密室政治交換，不要每件事情都把人家想得很壞，好像要做壞事一樣，我只是希望台灣可以正常地往前動，OK？」

