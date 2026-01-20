拿媽媽給的錢買刀！不滿父阻攔母給零用錢 蘆洲啃老兒冷血闡述弒親過程

廖聰賢不滿父親阻攔母親給零用錢，竟亂刀砍死2人，現已被依殺人罪移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區36歲廖聰賢長期啃老，卻又不滿父母沒按時給零用錢，17日晚間與雙親發生爭吵後，持刀怒砍67歲父親和75歲許姓母親，在逃亡45小時後於19日晚間落網，廖嫌啃老多時且早有預謀，他上周便在網路上購買開山刀，2、3天錢拿到刀械後便計畫殺人，現已被依殺害直系尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡，在逃逸45小時後落網。

廣告 廣告

廖嫌供稱，他自幼被父母動輒打罵，家庭關係不睦許久，加上每月零用錢「愛給不給」，他早預謀犯案，上週在網路拿母親給的生活費購買1100多元的開山刀，刀械於案發前2、3天前到貨後便開始計畫。

17日晚間，廖嫌再次向母親索討零用錢，江姓死者起初不願給，廖嫌拿出刀後才掏錢，而廖姓死者晚間9時返家，見狀便開始對兒子唸唸有詞，廖嫌竟揮刀砍向父母，將父親砍到失去行為能力後，再亂刀砍死母親。

據了解，廖嫌在闡述犯案過程時情緒冷靜、冷血異常，更一度表明自己就是要殺害雙親，落網後更是吃睡正常，部見其他情緒反應，現已被依殺害直系尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉