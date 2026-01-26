拿子宮換軍購「門都沒有」 鍾佳濱轟柯文哲：詐騙台灣人，拿女性身體自主權當籌碼





民眾黨前主席柯文哲自曝，曾與民進黨團總召柯建銘進行密室協商，企圖以軍購與總預算作為交換，推動人工生殖法修法，引發政壇譁然。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱26日嚴詞反擊，痛批柯文哲刻意製造「國防或女性身體自主權」的假議題，直指這種拿子宮換軍購的政治算計，台灣人民不可能接受。

民進黨團幹事長鍾佳濱26日回應，不是民進黨不願意，「請問台灣人誰願意」？

鍾佳濱質疑，柯文哲發明兩難選擇，選擇國防、還是要女性的身體自主權，要武器，還是要子宮。沒有台灣人民會接受這樣的選擇，大家要國防自主，也要身體自主。

鍾佳濱砲轟，柯文哲騙台灣人，說他支持軍購，原來要拿女性的身體自主權、拿子宮換軍購，來維護國家整體安全，門都沒有！人民不能接受柯文哲詐騙台灣人的行徑。

鍾佳濱說，柯文哲常用兩邊各打五十大板方式，迎合中間選民，看似中立、第三路線，他根本不把台灣人的價值當作大家共同的信仰。怎可以拿身體自主跟國防自主，要大家二擇一？

