拿宏福苑44死「血教訓」來拉保險 港星挨轟道歉
許多香港藝人紛紛發文替災民和逝者祈福哀悼，鄧紫棋、容祖兒在社群轉發救援資訊，不過卻有香港演員疑似藉由大火事件推銷保險引發眾怒。也因為這場大火，不少娛樂活動取消，明天在香港要舉辦被譽為亞洲葛萊美獎，韓國音樂頒獎典禮MAMA也發最新聲明，以低調氛圍如期進行。
無情大火不斷燃燒，吞噬香港大埔宏福苑，整個城市被煙霧迷漫，前香港小姐冠軍謝嘉怡po出影片，寫下眼睜睜看着奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒真的很痛心。火勢難以控制，經過一夜持續燒，整個城市充滿灰燼和哀傷，香港藝人鄧紫棋、容祖兒、謝霆鋒都紛紛發文哀悼，轉發救援資訊，許冠傑也貼出手寫信，希望各界幫忙天佑香港，祈禱災民盡早脫困，但竟然有演員藉此炒作話題。
微博：「據港媒報導，香港藝人林子幸在26日發文，借火災事件推銷保險，被抨擊吃人血饅頭。」對此林子幸緊急在27號凌晨也緊急澄清，發文初衷是希望大家提高風險意識，並沒有推銷的行為。
這回不僅群星哀悼，就連的原定娛樂活動，像是陳凱詠的演唱會、佘詩曼將出席的聖誕活動、容祖兒原定出席電影首映會也取消，至於最令人注目的2025韓國音樂頒獎典禮MAMA被譽為亞洲的葛萊美獎，不少韓國藝人包含人氣女團IVE、怪物新人ADP和GD等等都已陸續抵達香港，尤其這回韓流天王GD為了MAMA舞台重新編曲。
不過舞台上火焰爆破特效傳出可能都會因此取消，製作團隊也正在調整演出內容。
