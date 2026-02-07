拿家人威脅她！遭哥哥好友性侵1年 大胃王YTer淚揭：3男聯手欺負我

YouTuber「路路LuLu」在直播中揭露童年遭哥哥朋友聯手性侵。（示意圖，Pexel）

以驚人食量稱霸YT圈的YouTuber「路路LuLu」，不管是吃光巨無霸丼飯還是灌下超大杯珍奶都難不倒她。不過她曾在直播中淚崩，揭開那段被掩埋的童年創傷。原來她幼稚園時曾被3名男性侵犯，其中A男更糾纏她長達1年，在螢幕前總是豪邁吃相的她，沒想到心底藏著一段令人鼻酸的童年陰影，直到近年才鼓起勇氣揭開那道傷疤。

YouTuber「路路LuLu」曾在直播中提到童年創傷，回想起幼稚園中、大班時期，路路因為家人工作忙碌，常跟著哥哥去玩伴A男家，卻遭受就讀小學的A男長達一年侵犯，連B、C兩兄弟也曾參一腳聯手欺負她。A男甚至語帶威脅，說敢張揚就對她家人不利，「如果我把這件事講出去的話，他就會找人傷害我的家人。」

YouTuber路路LuLu曾在直播中揭露童年遭哥哥朋友聯手性侵。（翻攝YT@路路錄LULU）

老師的一句話如何影響她？

這份恐懼在國小健教課再度爆發，老師一句「婚前性行為會被瞧不起」的保守言論，成了壓垮她的最後稻草，讓她一度想不開。還好後來遇到貴人老師協助報警提告，雖然因記憶模糊只追究了A男的責任，但看到對方被法律制裁並接受輔導，對路路來說已是給了童年一個遲來的交代。

她後來怎麼走出來？

路路坦言抗憂鬱10年的日子並不輕鬆，還要跟腦海中幻聽的自我否定聲音抗衡，但如今升格當媽的LuLu已經能平靜面對過去。她認為對方當年也還年幼，既然已付出代價，她選擇與往事和解。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

