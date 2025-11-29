拿川普減稅比較！賴清德：我們早做得比美國更好

總統賴清德今天出席今周刊青年論壇活動，致詞以川普近期減稅做比較，強調「台灣做得更好」。（圖／李怡安攝）

總統賴清德今天（29日）出席今周刊青年論壇活動，與青年學生互動，賴清德致詞時表示，政府針對青年做出相當多政策，其中他拿美國總統川普近期要減稅政策相比，台灣年收入62萬單身人士免繳稅；如果四口之家，年收入164萬不要繳稅；如果三代同堂上面還要養一對父母家庭年收入212萬不要繳稅，強調「其實我們做得比美國還好還徹底。」

賴清德先是表示，青年是國家未來的棟樑，他們聲音要被聽見、被理解也應該被重視，所以他非常感謝今週刊團隊，十年來不間斷建構青年論壇，提供給政府團隊跟年輕人面對面進行交流，一方面讓政府、國家有機會跟年輕人一起成長，讓每一個年輕人都能夠有更好的空間快樂成長，未來都能夠追逐夢想，國家也因此可以得到可造資材，推動國家持續前進。

賴清德說，青年不僅僅是國家的棟樑也代表未來，所以他必須跟大家對話及溝通，讓台灣現在的不完美經由溝通，成為政府的政策逐項改善，盡量能夠讓這個社會更符合大家的需要，也就是能夠一步一步的邁向完美，讓我們的國家社會都能夠進步。

賴清德也說明了政府幾項對年輕人政策，如高中公私立的免學費、私立大學的補助、宿舍及租屋補助等等。希望政府透過教育栽培人才改善個人的生活，個人生活好，國家社會也才會好。希望未來任何一個孩子，不管出生在哪一個家庭，不會因經濟因素沒有辦法念書。

賴清德更拿美國總統川普近期要減稅政策與做比較，他說，台灣年收入62萬單身人士免繳稅；若四口之家，有2個小孩5歲以下年收入164萬也不用繳稅；如果三代同堂父母家庭年收入212萬也都不用繳稅，強調「其實我們做得比美國還好，還徹底。」

賴清德更提及最近紐約市長當選時提了兩個主要的政見，一個就是公車免錢，一個是租金能夠便宜，他說，其實台灣政府每年300億元在幫助就學者及就業者解決租金問題。他強調臺灣的確不完美，但是如果跟其他的國家來比較的話，其實很多國家是稱讚台灣的。他期盼立下一個共同的願望，要讓未來的台灣比現在更好，大家一起努力。



