拿張衛生紙還要解任務？公廁「1裝置」惹眾怒 要掃碼、追蹤官方帳號還險被坑錢

中國大陸多地市民投訴公園公廁的「免費衛生紙機」名不副實，不僅操作流程繁瑣、強迫關注官方帳號，甚至還出現誘導付費訂閱的陷阱。

人有三急，廁所拿張衛生紙要過五關斬六將？近期，中國大陸多地市民投訴公園公廁的「免費衛生紙機」名不副實，不僅操作流程繁瑣、強迫關注官方帳號，甚至還出現誘導付費訂閱的陷阱。這項本意為「節能便民」的設施，正因其過度的商業化套路，淪為遊客口中的「坑錢機」。

拿張衛生紙如「解任務」 看完廣告才能免費取

柳州的朱先生近日在河西公園如廁時，險些掉入扣費陷阱，他掃描機器上的「免費取紙」條碼後，頁面要求輸入手機號碼與驗證碼，朱先生反覆操作3次，沒拿到半張紙，手機卻收到3條訂閱付費的簡訊。他憤怒表示「這哪是免費取紙，簡直是誘導消費！」

無獨有偶，北京地壇公園與明城牆遺址公園也存在類似情況。遊客陳女士反映，取紙前必須先關注微信關官方帳號、跳轉小程式，甚至要完成觀看30秒廣告影片等「任務」。更尷尬的是，部分公廁位於地下室或偏僻處，手機訊號不穩，導致遊客在內急時刻還得跑回門口「找訊號」解任務。

公園方無奈：在「預算緊張」與「防止浪費」間掙扎

面對排山倒海的投訴，多家公園管理方坦言「有苦衷」，明城牆遺址公園工作人員表示，園區預算多用於文物保護與綠地維護，公廁衛生紙並無專款撥付，引入第3方設備是為了在「零成本」下提供服務。

另外，過去提供免費捲筒衛生紙時，常有遊客過度抽取，甚至「整捲打包」，造成巨大浪費。第3方機器限制單次出紙量（約80公分），確實發揮了節流作用。公園方也承認，第3方營運商為了回收成本，後續添加的廣告與訂閱業務過於繁瑣，甚至出現誘導付費，已違背了服務初衷。

一、二類公廁才有義務免費提供衛生紙？

根據《北京市公共廁所運行管理規範》，一、二類公廁應免費提供衛生紙，但許多公園公廁並不隸屬於環衛系統，不屬於強制供紙範圍。主管單位表示，雖然沒有硬性規定，但為了提升體驗而「自我加壓」，未料卻因第3方設備的商業模式問題引發負評。

現狀改進：感應式出紙成為新趨勢

目前，針對市民的強烈吐槽，部分公園已展開行動，柳州河西公園已全面拆除該品牌取紙機；龍潭中湖公園更換為「手感應出紙機」，無需手機操作，對老年人更友善；日壇公園換回簡易抽紙盒，操作簡便且能避免大量浪費。



