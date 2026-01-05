拿性影像威脅同袍：下哨要給我X！陸軍營區淪「極樂砲房」害他染梅毒

記者陳弘逸／桃園報導

職業軍人得知同袍性傾向，竟然在營區內兩度犯下強制性交，還害他確診梅毒，過程還用性影像威脅他就範。（示意圖／資料照片）

桃園王姓職業軍人5年前，得知同袍阿國（化名）性傾向，竟然在營區內兩度犯下強制性交，還害他確診梅毒，過程還用性影像威脅他就範，最終阿國不堪受辱提告。王男否認犯行，還辯稱雙方是「合意的」，不過說詞未獲法官採信，依強制性交罪，共2罪，各處4年有期徒刑，應執行7年有期徒刑，可上訴。

判決指出，王姓現役軍人2018年6月21日晚上9時許，在營區經理庫房內，對軍中同袍阿國（化名）強制性交得逞；時隔5年後，又以同樣手法再度對他強制性交得逞，事後還發現確診梅毒，最終阿國不堪受辱向上通報，憤而提告。

廣告 廣告

王男挨告矢口否認強制性交犯行，辯稱雙方是「合意的」，認為對方因染上性病一事而情緒不穩，是為了安撫阿國，才順著要求道歉，不能因此就認定有罪。

阿國證述，案發當天，有流血也有哭，所以王男才道歉，起初沒有報警，後來又發現，被錄性影像，還被威脅「如果不想被別人看的話，就要配合他」。

勘驗對話，王男私下對阿國傳訊息「謝謝你下哨要給我X，妳說不要就是要，而且妳明明很喜歡被硬來，可是我覺得硬來不好，所以妳其實可以好好配合……然後求我X爆你」；阿國則回應「不要」、「我很累很忙沒空」、「我不想」。

經調查，從阿國在陸軍考績評鑑報告中，3年間心理測驗結果皆無異常，卻在2023年月才爆發重度憂鬱症，進一步追查發現，兩人在軍中至少發生14次合意性行為，不過法院屬獨立審判，不受國防部訴願審議委員會認定結果拘束。

此外，法官考量兩人都是陸軍軍人，在男性佔多數及父權體制強烈運作的軍隊場合，陽剛性格係軍中主流，陰柔氣質往往遭受霸凌及歧視，阿國又屬性少數的弱勢，主動告發或求救，開啟軍中調查程序，等於將自己的性傾向公諸於世，將陷於困境與兩難中，因此，未採信王男辯詞。

法官認為，王男知悉阿國性傾向後，滿足自己性慾，無視對方意願，以性影像恐嚇要求發生性行為，手段卑劣，嚴重戕害身心，且犯後終否認犯行，更以不合理之辯詞試圖脫免其責，未見反省與悔過，又沒解取得原諒並賠償，犯後態度不佳。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

外聘講師見女職員「起生理反應」二度在貴賓室逞慾！她崩潰向同事求安慰

潛水失蹤8天！澎防部上士尋獲「遺體泡爛」家人悲認屍…軍方哀痛發聲

問要不要貸款？男業務遭拒惱羞怒嗆：資料我都有，晚上不用回家！下場慘

三寶爸當板模工養家…靠同1招騙到3支iPhone！還上賓館跟女網友爽賺一砲

