拿感冒藥提煉？鐵皮屋藏製毒廠 市值1400萬

台南一處偏僻鐵皮屋內的製毒工廠日前被警方破獲，兩名嫌犯利用感冒藥提煉安非他命先驅原料，採取晝伏夜出的方式躲避追緝。檢警此次查扣超過170公斤第四級毒品「氯假麻黃鹼」及2公斤麻黃鹼成品，若製成毒品，市值將超過1400萬元。嫌犯已被判刑，主嫌謝姓男子獲判7年有期徒刑，共犯莊姓男子則被判處3年有期徒刑。

鐵皮屋藏製毒廠，兩名製毒師傅落網後遭判刑。 (圖／TVBS)

刑事局日前派出大批警力前往台南一處鐵皮屋進行搜索，當場發現兩名男子在內活動。警方立即將兩人制伏，要求他們趴在貨車後方接受搜查。這兩名男子分別為32歲的謝姓男子與莊姓男子，一位高職畢業，另一位高中肄業，他們疑似受雇於犯罪集團，涉嫌利用感冒藥提煉毒品。

警方在現場查獲大量白色粉末，經確認為第四級毒品「氯假麻黃鹼」，總重超過170公斤。此外，還查扣了超過2公斤的麻黃鹼成品，這是製造安非他命的先驅原料。檢警初步估算，這些原料可製成約140多公斤的安非他命，市值超過1400萬元。

根據檢警調查，為了躲避追緝，嫌犯分別在台南安定區設立製毒工廠，同時在安南區設置另一處據點作為階段性製程廠房。他們白天使用租賃小貨車運送原料，半夜才進行製毒作業，試圖避人耳目。

刑事局偵查三大二隊長陳彥宇表示，他們於2024年底接獲線報，指出台南市某製毒集團利用曾文溪旁邊偏僻地區設置製毒工廠。經過長期蒐證，查出以謝姓嫌犯為首的製毒集團行跡可疑，晝伏夜出。

關於上游身分以及嫌犯的薪資待遇等問題，兩名落網嫌犯均拒絕透露。案件審理後，謝姓男子被判處7年有期徒刑，莊姓共犯則被判處3年有期徒刑。檢警目前持續追查，除了追蹤毒品流向黑市的管道外，也要查明感冒藥的來源，期望徹底瓦解整個製毒網絡。

