拿手機反蒐證！開保時捷酒駕違規遭攔 23歲男拒下車酒測還嗆警

北市曾男開保時捷酒駕違規遭攔查，反過來要求警方出示證件。（圖／翻攝畫面）

台北市1名23歲曾姓男子，上月28日清晨7時開車行經敦化南路一段時，因違規未繫安全帶，遭巡邏警員攔下盤查，由於車內飄出濃厚酒氣，警員遂要求他下車酒測，但曾男先要求警員出示證件，接著又要對方拿出「臨檢證」，警員遂將他拉出車外，車上的1男2女也被迫下車，但曾男依舊拒絕酒測，警方依法開出拒測罰單，並依法扣車移置保管場。

大安分局表示，上月28日清晨7時許，敦化南路派出所警員巡邏威斯汀酒店門口時，瞥見曾男駕車未繫妥安全帶，隨即上前攔車盤查，警員聞到曾男車內的濃厚酒味，遂依規定告知酒測流程及相關權益。

孰料，曾男始終態度消極，不但拒絕熄火下車，還反過來要求警員出示證件，以及未曾聽聞的「臨檢證」，警員擔心他駕車衝撞逃逸，遂拔槍喝令曾男下車，但他依舊拒不配合，警員只好強制開門，曾男及3名友人全部下車受檢，但他還是不肯接受酒測，警方遂依《道路交通管理處罰條例》開單告發，並依法扣車移置保管場。

大安分局，警員全程依照標準作業程序執行，過程中已清楚告知拒測的法律後果，但曾男仍拒不配合，而且有持續造成危害之虞，警員遂依《警察職權行使法》第8條規定，適度使用必要強制力令其下車受檢，執法行動完全遵循比例原則，措施均屬必要範圍內，絕無過度或不當執法情形。

大安分局呼籲，酒駕與拒測皆屬重大違規，對用路安全影響甚鉅，民眾切勿心存僥倖；警方將持續強化飲酒場所周邊巡查，並提升執法強度，全力打擊酒駕行為，藉以維護市民交通安全與社會秩序。

