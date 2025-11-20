拿救命錢印紙本全民國防手冊 藍營轟：只為秀賴清德簽名

國民黨不滿軍方印製1100萬本「紙本」全民國防手冊竟然是動用第二預備金，痛批這是拿「救命錢」來亂花，還想規避國會監督。（圖：國民黨臉書）

國防部宣布印製1100萬本「紙本版」的全民國防手冊，19日起已經透過中華郵政系統，由全台22個縣市分4批次發送到各鄉鎮市區公所，後續也將藉由內政部民政系統主動發放到全國家戶，預定於2026年1月5日前完成。有關印製經費來源，國防部坦言「普發任務」不屬於年度預算計畫，相關經費都已經用完，在行政院指導下、依預算法70條申請「第二預備金」支應。對此，國民黨痛批，拿「救命錢」來亂花，還想規避國會監督。

國民黨指出，國防部耗資6447萬印製並發放「台灣全民安全指引」的改版手冊，經費竟然是動用「第二預備金」；金額又「剛好」低於立法院的備查門檻，擺明是想刻意規避監督。

國民黨發現這次「改版」的最大不同，竟然是印上總統賴清德的「親筆簽名」，質疑難道要告訴全民，只要有「賴皇」加持，台灣就安全了？

國民黨指出，行政院第二預備金，都是用來因應緊急狀況的經費，國防部卻大手筆花了其中將近4300萬元來印製手冊，國民黨痛批，發送賴總統親筆簽名比較重要、還是救災救命錢比較重要？

國民黨還指出，國防部動支第二預備金的印製費用，恰巧低於立法院備查門檻5000萬元，質疑這恐怕不是巧合，而是赤裸裸的規避民意監督。痛批國防部可以為了新增「賴清德總統的簽名」，就推出改版，還聲稱可以讓民眾覺得「更有信賴感」，難道是手冊的專業性和實用性漏洞太多，只好找賴清德來幫忙背書？還是為了逢迎上意，不惜花人民納稅錢重新塑造「賴神再臨」？

國民黨表示，推動修法替國軍加薪，就是想提升從軍意願並留住人才，從根本提高我國的戰力，結果民進黨一路反對，甚至拒絕依法編列預算。國民黨批評如此不尊重軍人、踐踏軍人權益的政府，寧可動用「二備金」加印有賴神簽名的手冊，也不願意落實國軍應有權益，如何能說服全民，真心想提升全民國防？（張柏仲報導）