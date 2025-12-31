拿敬老票被要求出示身分證 70歲向娃樂歪

〔記者林南谷／台北報導〕今年9月剛滿70歲的資深藝人向娃，迎接2026年新的開始的前一天，昨(31)日就迎來最開心日子。

向娃昨參加友人70歲壽宴，透露自己搭台鐵新自強號自花蓮回台北，她歡喜說：「年輕的驗票人員看我坐敬老票，請我拿身分證確認是否65歲以上。」對方覺得她很年輕，向娃開心不已樂喊：「倒數跨年大家平安，迎接2026新的開始。」

向娃本名陳英柳的向娃，1955年9月6日出生，由於家庭兄弟姐妹眾多，很早就開始幫忙家計在外工作，14歲勇奪地區性歌唱比賽冠軍，之後以藝名「藍雅蘭」在高雄各著名歌廳駐唱，曾在台灣秀場演出，歌手葉蔻是她胞妹。

