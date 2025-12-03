拿普發1萬不認「中華民國」惹議 中配若瑜道歉：後悔發出不經大腦的字眼

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中配網紅「若瑜」日前拍片分享普發1萬的領取流程，被問到「領了我們的一萬塊，就要承認中華民國是個國家」時，回嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」引起爭議。對此，若瑜也發文長文向台灣人道歉了。

若瑜表示，最近自己領到台灣普發一萬而引發的不良言論，已經上新聞，強調拍攝這影片的初衷，是想為這段時間來台且符合資格領取的大陸人，做一個簡單又方便的領取教學，不知道這個錢是源於廣大台灣人民的納稅錢，因此覺得很新穎，同時也很開心，因為在大陸沒有體驗過，所以在影片中，她也是呈現一個不確定狀態去試拍。

若瑜透露，目前她也只是在台四個月，處於還在適應階段，除了上班就是和家屬在一起，就像其他影片所呈現的狀態，是美好的快樂的，也很喜歡在台的生活，並學習製作YouTube，記錄在台的美好生活，全部影片沒有絲毫自主逾越和傳播不良信息。大家看到新聞時，她發佈領取影片已經過了一天，這期間有很多人留言，有友好的；有讓她領取了錢就要承認台灣的（這類明確性言論在此刻不止一條），自己都一一看了，最後隨機抽取一條留言並回復，也就是大家看見的那一條。

若瑜表示，本片全程都是試拍教學和明確自己身份拍攝並上傳，留言人明確知道她的大陸身份，卻依然在留言區需要她表明此刻拿錢後的身份表態，自己則不出所料回應，留言人用開玩笑的口吻說「領取了台灣的錢就要承認台灣」，她也是用開玩笑的口吻回應了讓大家憤怒的那句話。

若瑜承認，此刻她的態度非常不好，回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果直接連累在台生活的其他陸配和影響兩岸人民感情，她非常後悔發出那麼一句不經大腦的字眼，對熱愛台灣的全體人們，由衷的道歉，對不起。透露由於太多的留言人，在她上過新聞的影片下留下太多一些引發爭議和話題的留言，因此她在29日中午隱藏了這支影片，其他作品裡一些個人訊息，此刻為了家人安全也一並隱藏，望大家見諒。

若瑜也表示，感謝大家對她的錯誤言論進行批評教育，但她並不想借此熱度發展YouTube頻道，只想開開心心的在台和家人好好過日子，以後這種不良言論將不做任何回應，避免影響兩岸人民之間的感情；針對大部分留言說已經檢舉她的此番行為，自己之後也會配合檢查，該留該去由當地政府定奪。

原始連結







