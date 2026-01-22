拿格陵蘭再出奇招？傳川普要祭「居民普發3000萬」

國際中心／倪譽瑋報導

近日美國總統川普在格陵蘭議題上動作頻頻，除了表示不動武，再和北約談協議。如今外媒報導揭露，川普似乎也針對格陵蘭境內居民出招，傳出他計畫，如果格陵蘭舉行公投通過「加入美國」，在地居民約5萬7000人，每人都可領100萬美元（約新台幣3100萬）。

傳出川普為拿格陵蘭 祭出普發3000萬

綜合《每日郵報》等外媒報導，近日川普頻繁表達美國要接管格陵蘭的意圖，曾表示不排除派兵，但在和英國及其他北約盟友爆發衝突後，撤回先前威脅「動武」說法，但未打消入主格陵蘭的意圖。

廣告 廣告

《每日郵報》揭露，川普考慮向格陵蘭人提出一項方案：格陵蘭舉行公投通過加入美國，就提供每位當地人100萬美元。消息一出後，其他媒體分析，格陵蘭居民約有5萬7000人，普發100萬美元，總成本可能達到570億美元，以美國每年近8000億美元的國防支出來看，相對算小。

美國與其他國在格陵蘭議題的進度？

撇除傳聞，關於目前格陵蘭議題進度，根據《紐約時報》報導，北約軍事官員21日曾討論相關方案，可能讓丹麥把一小塊格陵蘭領土，割讓給美國蓋軍事基地；官員形容，這項提案類似英國在地中海東部島國賽普勒斯（Cyprus）的主權基地模式。

至於川普本人的說法，他在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，先前對歐洲8國加徵關稅的政策將暫停，也已和北約達成協議架構。川普也和北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，盼望達成「終極長期協議」包括美國、歐洲盟友在格陵蘭的礦產開採等。

更多三立新聞網報導

若對美國汽車關稅0％ 專家估「5款降價4成」驚：進口車滿街跑？

寒假將至！新竹巨城「變安親班」畫面曝 官方笑：記得回家

台美關稅15％！郭智輝揭密「談判內幕」：中國暴跳如雷

機會有限！政府發錢「新北市民最高領近4萬」 申請方式一次看

