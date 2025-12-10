「拿機票申請免教召」卻未出境 35歲男遭判刑2個月、罰4萬

一名男子被教召沒報到被抓，被判刑2個月加罰金4萬元。（示意圖／報系資料照）

一名35歲從事影視工作的徐姓男子因未依教召令準時報到，被依《妨害兵役治罪條例》判刑。該案由桃園地方法院審理，最終判處徐男有期徒刑2個月，緩刑2年，並須在一年內向公庫繳納新台幣4萬元。

判決指出，徐男為桃園市後備指揮部所屬後備軍人，原應於2024年10月14日前往桃園市龍祥凌雲活動中心報到。教召令於同年8月29日送達其戶籍地，由其母親簽收後轉交通知。徐男隨後於10月9日向後備指揮部提出航空公司電子機票影本，申請免召，並獲准免除本次教召。

然而，徐男最終並未如期出境，導致原核准的免召事由消失。依規定，免召條件消滅後，當事人仍應依原定日期前往報到，但徐男卻未現身，且逾期兩日未補報。桃園市後備指揮部查核其出入境紀錄後，確認其從未離境，遂將相關資料移送檢方偵辦。

在偵查期間，徐男坦承未依規定報到，並提供相關佐證資料，包括遺失教召令切結書、免召申請書、機票影本及出入境紀錄等。法院審酌其初犯，且已認罪，未對軍事訓練造成重大影響，故予以緩刑處分，惟仍須繳納公庫罰金。

