南部中心／綜合報導

高雄一對同居男女，日前因故發生口角，男子出手毆打對方，警方獲報到場後，拿著持武士刀堵在門口與警方對峙，甚至嗆聲要員警對他開槍，男子還拿出一把小刀插在大門上，所幸員警趁著男子轉身之際，立刻使出美式足球場上擒殺的招式，將人撲倒制伏，結束一場驚險的警匪對峙。

拿武士刀與警對峙！ 男嗆警開槍 警用擒殺術制伏

男子失控持刀與警對峙。（圖／翻攝照片）員警接獲有家暴案件來到這戶民宅，但情緒激動的男子持刀坐在門口，不僅要員警報出編號，更要男員警往後退。大聲嗆聲，要員警有種開槍，過程中還將另一把小刀用力丟在地上，現場氣氛一度緊張。警不斷安撫男子情緒，但男子起身後，用力地將刀子插在門上，緊接著又拔出武士刀，所幸他一丟刀轉身這個瞬間，員警立刻使出美式足球場上，攔截擒殺對手的方式，直接將男子撲倒，一陣混亂之際，後方便衣員警一擁而上，利用優勢警力，終於將人制伏。

廣告 廣告

拿武士刀與警對峙！ 男嗆警開槍 警用擒殺術制伏

員警趁機擒抱男子，壓制逮捕送辦。（圖／翻攝照片

高市警前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕：「為保護他人生命身體安全，員警趁隙上前奪取刀械，使用強制力將洪男壓制在地，以現行犯逮捕。」這起案件發生在高雄前鎮區，警方獲報這名30歲的洪姓男子，毆打27歲的同居女友，沒想到到場處理時，男子卻情緒失控不斷揮舞刀械，所幸員警處置得宜，順利化解這場警匪對峙，而男子也依妨礙公務、恐嚇等罪嫌，遭到移送法辦。

原文出處：拿武士刀與警對峙！ 男嗆警開槍 警用擒殺術制伏

更多民視新聞報導

男攜500萬遭2組人盯上 搶匪剛得手又被另一幫攔截

"禁運令"週四午後解禁 豬農開心喊:無薪假結束了

普發現金1萬開放登記 高雄飯店推優惠 嘉義加碼3千

