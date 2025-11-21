拿永居證爽領普發1萬！金針菇喊「錢砸南韓」真相逼哭網：好愛台灣

娛樂中心／綜合報導



南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」在台發展多年，從台灣大學畢業的她說著一口流利中文，隨後更決定要定居台灣，不只常分享台韓文化差異，更希望能推廣兩國對彼此認識，近日她就透露自己拿到台灣「永久居留證」，還加碼拍攝一支宣傳台灣MV，令許多粉絲讚嘆金針菇推廣台灣決心，如今金針菇更透露自己順利拿到普發一萬的「真實用途」，直接把視野拉到南韓大撒錢的行動，讓網友大讚：「感動到不行！」。





拿永居證爽領普發1萬！金針菇嗨喊「錢砸回南韓」真相惹網飆淚：真的好愛台灣

南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」近日宣布拿到台灣永久居留證，並拍攝宣傳台灣的MV引發關注。（圖／翻攝自YouTube@韓勾ㄟ金針菇）

「韓勾ㄟ金針菇」擁有超過130萬人氣追蹤數，日前才透露自己拿到台灣「永久居留證」的她，還公開拍攝完成一支宣傳台灣MV計畫，近日開放普發一萬，金針菇也曬出影片，透露自己順利領到一萬，為了更有意義的使用這筆經費，她決定拿去韓國「買廣告」，在街頭播放她的MV片段，金針菇笑稱買廣告費用超過普發一萬的預算，為了完成規劃她決定自己補足。

金針菇透露自己也順利領到普發一萬，決定把這筆經費拿去韓國街頭「買廣告」播放台灣MV。（圖／翻攝自IG@ggu__kim）

從金針菇公開影片可以看到她選了兩個最多外國人的地段：「梨泰院 4號出口 06:00～24:00」、「明洞地下街12-19出口 05:00～25:00」播放影片，她期待眾人可以此作為契機「多看一眼台灣也好」，金針菇提醒播放時間從今（21日）到週日（23日），希望剛好來台灣的朋友，或是認識南韓在地人的粉絲，都可以把資訊廣傳出去。

金針菇透露廣告地點選在梨泰院與明洞等外國人眾多的區域，希望讓更多人注意台灣的美好。（圖／翻攝自IG@ggu__kim）

金針菇影片曝光立刻在網路激起討論，許多網友感嘆：「看到其實蠻諷刺，有外國人真心愛台灣還幫忙宣傳台灣的美好，也有台灣人見不到台灣好、處處嘲諷台灣，甚至為了利益詆毀台灣去讚揚敵國，就別說更有一群人掌握權力把台灣賣掉」、「吼感動到不行！」、「金針菇真的好愛台灣呀！我們也要愛台灣喔！」、「看到哭是正常的嗎？謝謝金針菇這麼愛臺灣！」、「外國人那麼愛台灣～但台灣有些人，卻一直貶低自己台灣，真的不喜歡，為什麼不離開呢？」、「其實金針菇真的沒有義務，但真的感謝金針菇」。









