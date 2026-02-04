拿漢奸比喻藍營？苗博雅一席話讓秦慧珠跳腳：應該採取法律行動

社民黨台北市議員苗博雅昨（3）日在政論節目中，以民國時期被視為「漢奸」的汪精衛來比擬當前國民黨的兩岸路線，引發同場的國民黨台北市議員秦慧珠強烈不滿，直指苗博雅的言論足以詆毀國民黨，呼籲國民黨智庫應採取法律行動，批評這種說法太過尖酸刻薄且不切實際。

國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照／中天新聞）

苗博雅在《新聞面對面》節目中表示，國民黨現在的路線看來有點唏噓、諷刺，她小時候讀的標準教科書中，八年抗戰的歷史裡汪精衛就是個大漢奸，中學教科書把汪精衛講得很難聽，書中還說委員長蔣中正率領國軍上下一心挺過艱辛的八年抗戰，捍衛領土跟國家主權。她指出，現在回過頭來看，過去國民黨把汪精衛形塑成壞蛋、壞人、漢奸，但現在國民黨其實就是在扮演汪精衛的角色。

苗博雅進一步分析，在國民黨聯俄容共時期，汪精衛主張喜歡共產黨，所以才會在寧漢分裂時跟蔣中正鬧不合。後來在二次世界大戰的亞洲戰區，日本要入侵中國時，汪精衛主張大東亞共榮圈，想跟日本坐下來談、稱兄道弟，認為這樣中國就不會被打、就能換取和平。她質疑，這論述不就是現在國民黨的主要論述，認為一定要到中國談，不管共產黨過去背信、撕毀和平協議等事實擺在眼前，仍要飛蛾撲火，還發明「和平框架」一詞。

苗博雅引述民眾黨主席黃國昌的話說，「我聽不懂他在講什麼？『和平框架』是什麼東西？藍營智庫的學者去跟人家談什麼和平框架」，她表示自己真的完全看不懂，看新聞稿也無法得知效益在哪。苗博雅也提到，要去談和平本質上不是絕對的不好，但國民黨每一次去，談回來的結果都更差，上次台北市長蔣萬安才去雙城論壇，結果隔天解放軍大規模軍演，形同一巴掌打在蔣萬安臉上，她說自己也覺得不捨，因為蔣萬安去也許抱著一股天真，想中共看在他的面子可能會兩岸和平，結果更加粗暴。

社民黨台北市議會苗博雅。（資料照／中天新聞）

苗博雅直言國民黨真的很奇怪，中國北京千里迢迢一定要去，但總統賴清德邀請的五院院長茶敘，立法院長韓國瑜就是不去，不是應該要坐下來談福國利民的事。她質疑，為何對國民黨而言，距離最遠的是民進黨，第二遠的是美國，距離最近的則是共產黨，這是很奇怪的排序，認為國民黨目前的路線完全只偏一邊，而非平衡美中台。

秦慧珠則反駁，苗博雅講的足以詆毀國民黨，國民黨智庫應該要去想辦法採取法律行動，竟把國民黨隱喻成汪精衛，這種講法實在是太尖酸刻薄、太不切實際，要求苗博雅應該收回。她表示，身為國民黨員，卻被苗博雅當面詆毀、比喻成汪精衛，她無法認同，並予以駁斥跟譴責。秦慧珠也在節目中打斷苗博雅，痛批這是詭辯，根本是概念代換、偷換概念，她無法接受，認為把汪精衛扣到國民黨頭上，把國民黨認為是漢奸的人跟國民黨畫上等號，真是胡說八道。

秦慧珠也指出，很多人都說兩岸一家親，這沒問題，跟鄭麗文稱「中國是親人」是一樣邏輯，她認為鄭麗文還可以加一句就是「台灣是我們的家人，然後他是我們的親戚；他是幫助我們的貴人」，認為這樣的比喻完全沒有失格。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

此事件背景為，國民黨副主席蕭旭岑3日於北京出席「國共兩黨智庫論壇」，率團與中國進行產業交流。而在此之前，藍白陣營在立法院程序委員會已經連續10度聯手擱置中央政府總預算，以及美方高度關注的8年1.25兆國防特別預算。美國共和黨參議員丹尼爾·斯科特·蘇利文（Daniel Scott Sullivan）透過社群發文，直接點名國民黨，並用「磕頭」（Kowtow）形容其向中共低頭，批評台灣立法院未能通過台灣自衛所需的預算，同時負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，蘇利文甚至警告，為了向中共磕頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

