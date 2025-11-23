拿烙鐵破壞電子腳鐐 前巴西總統遭預防性逮捕
前巴西總統波索納洛，因為組織犯罪和暴力，被判處27年又3個月徒刑。不過他並未被收監，而是軟禁。沒想到他最近因為破壞電子腳鐐，被認為有逃亡疑慮，所以遭到巴西警方逮捕、收監。波索納洛向警方供稱，破壞腳鐐，只是因為好奇而已。
前巴西總統波索納洛因破壞電子腳鐐並有逃亡疑慮，遭巴西警方預防性逮捕，引發社會嚴重分裂。波索納洛支持者與反對者在警察局前爆發衝突，場面混亂。一名教會成員在批評波索納洛時，麥克風被搶走並被推倒在地。目前波索納洛已被關進警局單人牢房，其兒子發起守夜行動並呼籲支持者並肩作戰，美國總統川普得知消息後也表達關切。
巴西社會因波索納洛的逮捕事件出現嚴重對立。在一場公開活動中，當一名教會成員正在批評波索納洛應為其犯下的罪行受到審判和定罪時，話還沒說完就有數人衝上前搶走麥克風。其中一名穿著黃色上衣的男子更加激動，一把抓住該教會成員並將其推倒在地，現場秩序頓時失控。
類似的混亂場面也出現在巴西警察局前。反對波索納洛的民眾拉開標語，高喊「沒有特赦」口號表達訴求。而波索納洛的支持者則表現出極大的憤怒，兩派人馬在警察局外對峙叫囂，場面緊張。
巴西警方於當地時間22日突然逮捕波索納洛，原因是他破壞了電子腳鐐且有逃亡疑慮。在被捕前，波索納洛曾與巴西特工有過對話，承認他使用焊接用的烙鐵破壞了電子腳鐐。
波索納洛的兒子Flavio Bolsonaro隨即發起為父親守夜行動，並呼籲支持者：「你們要為國家而戰，還只想躺在家裡滑手機嗎？我邀請你們與我們並肩作戰。」這些行動也被認為是在干擾警方的監控工作。
目前，波索納洛已被關進警局內的單人牢房，相關牢房內部影片已經曝光。美國總統川普得知其「好友」被捕的消息後，直呼「太糟糕了，太糟了」，但未進一步發表意見。
波索納洛此前已被居家軟禁超過100日，如今淪落到警局過夜，從前總統成為階下囚，未來可能面臨更加嚴密的監控。
最新／前巴西總統波索納洛企圖政變 法院認有潛逃風險從居家監禁改被警逮捕拘留
即時中心／綜合報導巴西警察今天前往前總統波索納洛家中逮人，並將其押至聯邦警局總部。警方表示，他們在執行最高法院簽發的「預防性逮捕令」。而被控企圖政變的波索納洛，此前在居家監禁。最高法院日前宣布，波索納洛策畫政變罪名成立，被判27年有期徒刑。波索納洛也是巴西史上第一位，因為策畫政變而被定罪的前總統。民視 ・ 1 天前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 1 天前
「巴西川普」遭緊急收押！疑破壞電子腳鐐 最高法院認定「有潛逃風險」
[Newtalk新聞] 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐，被最高法院以「具有潛逃風險」為由下令拘提，結束長達數月的居家軟禁，並被送往巴西利亞聯邦警察局拘留。 波索納洛因涉及試圖推翻 2022 年總統大選結果案，已於今年 9 月被判刑 27 年 3 個月，雖仍在上訴，但被法院認定為該起「政變計畫」的主導者與最大受益人。 據《路透社》報導，最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）在得知波索納洛腳鐐疑遭破壞後，緊急下令將其收押。他在判決書中指出，波索納洛支持者原訂於其住處外舉行的集會，可能干擾警方監控，加上被告具明顯逃亡可能性，必須立即執行拘留。 警方在後續調查中，在波索納洛住處發現受損的電子腳鐐，外殼留有明顯燒灼痕跡。波索納洛在警方錄影中坦承，他確實拿了電烙鐵燙腳鐐，「只是出於好奇」。警方當場替換裝置，隨後即依命令將他帶回警局。 有「巴西川普」稱號前巴西總統波索納洛。 圖：擷取自推特@jairbolsonaro（資料照） 波索納洛的律師團隊對拘留表達「深切不解」，強調支持者原本要發起的「祈禱守夜」屬於宗教自由，並非企圖妨害司法，他新頭殼 ・ 21 小時前
巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議
（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。中央社 ・ 1 天前
