拿烙鐵破壞電子腳鐐 前巴西總統遭預防性逮捕

前巴西總統波索納洛，因為組織犯罪和暴力，被判處27年又3個月徒刑。不過他並未被收監，而是軟禁。沒想到他最近因為破壞電子腳鐐，被認為有逃亡疑慮，所以遭到巴西警方逮捕、收監。波索納洛向警方供稱，破壞腳鐐，只是因為好奇而已。

前巴西總統波索納洛因破壞電子腳鐐並有逃亡疑慮，遭巴西警方預防性逮捕，引發社會嚴重分裂。波索納洛支持者與反對者在警察局前爆發衝突，場面混亂。一名教會成員在批評波索納洛時，麥克風被搶走並被推倒在地。目前波索納洛已被關進警局單人牢房，其兒子發起守夜行動並呼籲支持者並肩作戰，美國總統川普得知消息後也表達關切。

巴西社會因波索納洛的逮捕事件出現嚴重對立。在一場公開活動中，當一名教會成員正在批評波索納洛應為其犯下的罪行受到審判和定罪時，話還沒說完就有數人衝上前搶走麥克風。其中一名穿著黃色上衣的男子更加激動，一把抓住該教會成員並將其推倒在地，現場秩序頓時失控。

類似的混亂場面也出現在巴西警察局前。反對波索納洛的民眾拉開標語，高喊「沒有特赦」口號表達訴求。而波索納洛的支持者則表現出極大的憤怒，兩派人馬在警察局外對峙叫囂，場面緊張。

巴西警方於當地時間22日突然逮捕波索納洛，原因是他破壞了電子腳鐐且有逃亡疑慮。在被捕前，波索納洛曾與巴西特工有過對話，承認他使用焊接用的烙鐵破壞了電子腳鐐。

波索納洛的兒子Flavio Bolsonaro隨即發起為父親守夜行動，並呼籲支持者：「你們要為國家而戰，還只想躺在家裡滑手機嗎？我邀請你們與我們並肩作戰。」這些行動也被認為是在干擾警方的監控工作。

目前，波索納洛已被關進警局內的單人牢房，相關牢房內部影片已經曝光。美國總統川普得知其「好友」被捕的消息後，直呼「太糟糕了，太糟了」，但未進一步發表意見。

波索納洛此前已被居家軟禁超過100日，如今淪落到警局過夜，從前總統成為階下囚，未來可能面臨更加嚴密的監控。

