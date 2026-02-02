拿狗屎抹妻臉…法官認證：足引起精神痛苦！家暴尪漠視保護令下場曝光

記者陳弘逸／新竹報導

男子漠視保護令在住處用狗屎抹妻子臉部，遭判拘役30天，得易科罰金。（示意圖／PIXABAY）

新竹黃姓男子因家暴妻子，女方向法院聲請暫時保護令獲准；但黃男卻在去年無視保護令，在住處用狗屎抹她臉部，因違反保護令遭依法送辦。法官認為，黃男漠視保護令禁制，將他依違反保護令罪，處拘役30天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，黃男因家暴妻子小花（化名），女方向法院聲請暫時保護令獲准，但男方卻無視保護令，2025年12月11日在住處用狗屎抹妻子臉部，此舉明顯觸法，她嚇到報警並提告。

警詢及偵查時，黃男都坦承犯行，自陳國中肄業、從事服務業、家庭經濟小康；被檢方依家庭暴力防治法第61條第1項第2款之違反保護令罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，黃男用狗屎塗抹妻子臉部等行為，屬於情節非輕的侮辱行為，足以引起精神痛苦，且漠視保護令禁制，法院審理後，將他依違反保護令罪，處拘役30天，得易科罰金，可上訴。

