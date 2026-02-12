拿現金買未上市股票省成本還有暴利？桃園平鎮老翁險被騙百萬元

〔記者周敏鴻／桃園報導〕馬年春節將屆，詐騙集團猖獗，桃園市65歲彭姓老翁被詐團盯上，他11日前往平鎮區中豐路1處銀行，想要解除100萬元定存，用來投資未上市股票，還好銀行行員關懷提問過程發現有異，通報平鎮警分局平鎮派出所員警來聯手勸止老翁解約匯款，他才免於在年關前被騙走鉅額積蓄。

彭姓老翁說，日前透過手機軟體認識1名男子，對方告知他投資未上市股票，短期就會有高額獲利，讓他非常心動，對方主動提議要幫忙，還假稱直接用現金交易，可以省下許多手續費，他才決定解除定存，想將將積蓄投入好大賺一筆。

當彭姓老翁帶著存摺、印鑑到銀行想要解除定存時，面對行員的關懷提問時，他的答覆避重就輕，才被行員察覺有異，警方獲報緊急趕抵，與行員一起勸說「這是詐騙」，但老翁卻完全聽不進去；警方無奈，只能將老翁帶回平鎮派出所，讓他觀看多起類似的「假投資，真詐騙」案例影片與相關報導，終於讓他轉念相信自己險些上了詐騙集團的當。

