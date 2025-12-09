拿生命開玩笑！？遊客坐天鵝船左右猛搖 業者：派人制止

南投縣 / 綜合報導

南投縣日月潭有民眾直擊，遊客一男一女乘坐天鵝船時，用力擺動天鵝船船身，整輛船在水面上大力搖擺，看起來相當驚險。水上遊樂設施業者說，當天發現就已經派人去制止，也呼籲千萬不要用生命開玩笑。

天鵝船上，男遊客坐在凸出的船頭，將身體往左右邊大力搖晃，坐在坐位區的女遊客，也跟著左右擺動，整輛船在水面上大幅度搖擺，看起來就快要翻船，另一艘船的遊客，目擊他們的行為，不斷說要翻了要翻了，脫序行為看起來相當驚險。

廣告 廣告

日月潭水上遊憩業者郭教練說：「因為操作不當，劇烈搖晃船體，第一時間發現的時候，已派遣專業救生員與快艇，出去詢問是否需要協助，當下並制止(行為)。」日月潭水上遊憩業者郭教練說：「給予糾正，如果再有再次發生，將取消合約，把船拉回並給予退費。」

這是發生在南投日月潭，不少遊客會來坐天鵝船，教練指出，當天發現遊客行為，就立刻派人阻止，如果遇到遊客講不聽，就會終止合約退費，日月潭風景秀麗，不少人會去玩體驗水上活動，享受美景，千萬別拿生命開玩笑。

原始連結







更多華視新聞報導

南投拍片好所在 參展TCCF創意內容大會吸引劇組

SUP橫渡日月潭！ 400人齊聚帶稚童.毛孩搭槳同遊

遊日月潭搭電動船 異業合作享租車用餐住宿優惠

