拿登山杖當柺杖？輪椅買太寬反更危險！專家公開5大輔具挑選重點，讓長輩走得更安全

走路變慢、站不久、洗澡怕滑倒，許多家庭第1次買輔具，常因尺寸不合或功能買錯，反而更不安全。輔具如何挑才不會買錯？本文整理銀髮族最常用5大輔具，帶你掌握挑選重點與常見地雷。

銀髮族生活必備！Level1～5級活動功能與建議輔具

老年最有感的往往是身體功能衰退，讓日常生活開始受限。根據衛福部社家署公布的《113年輔具服務彙整分析報告》，各縣市失能者輔具補助的統計顯示，申請人次佔比最高的是「住家及其他場所的家具和改裝」（42％），其次就是「個人行動輔具」（33％）。

廣告 廣告

個人行動輔具涵蓋柺杖、輪椅、帶輪型助步車等常見品項，這也意味著，行動輔具往往是銀髮族最先派上用場、也最常被需要的一類。除了行動輔具，沐浴椅等個人照護輔具，也是不少家庭常申請的品項。

醫材行業者、明陽來村負責人陳達立指出，民眾到店內選購輔具時，他通常會先依使用者的「粗大動作功能」簡單分成5級（如表），再綜合使用情境、家中環境與想進行的活動，建議合適選購的品項。

分級 粗大動作功能說明 建議所需輔具 Level 1 可在平坦地面上跑跳 吸盤式扶手、浴室扶手等 Level 2 可在平坦地面輕鬆行走；走在不平坦地面較吃力 沐浴椅、四腳柺杖等 Level 3 行走需扶持穩定物，或需他人扶持才能行走 助行器、帶輪型助步車、簡單功能輪椅等 Level 4 無法跨步行走；坐在一般靠背、有扶手的椅子上，大致可維持坐姿 可拆卸扶手和腳踏板的輪椅、電動輪椅、附輪便器洗澡椅、移位輔具等 Level 5 即使坐在一般靠背、有扶手的椅子上，也無法維持坐姿 可翹躺洗澡椅、可翹躺輪椅、移位滑板、輪椅減壓坐墊等

買輔具不踩雷！5大常用品項挑選要點

不過，輔具產品琳琅滿目，買錯不只浪費錢，還可能坐得不穩、或走得更危險。以下綜合醫材行業者第一線的銷售觀察，整理銀髮族最常選購的5大輔具，並由振興醫院物理治療總治療長黃湘茹，共同提醒挑選重點與使用注意事項。

1. 輪椅：座寬不宜太寬，踏板高度要剛好

輪椅主體依照材質與重量有所區分，附加功能也有移位、仰躺、以及空中傾倒等不同的款式。選購前應先評估使用者的功能狀況與使用情境，再決定適合的款式。

黃湘茹表示，無法自行移動的長輩，因為難靠自己挪動身體減壓，使用具有可傾倒之附加功能的輪椅就相對重要，可降低壓傷風險；若合併骨盆歪斜，則可搭配減壓坐墊。

不過，消費者最常踩的雷，是「座寬太寬、座位太深」，結果反而讓使用者坐得東倒西歪。陳達立提醒，座寬理想狀態是左右各只留約1公分空間；若長輩希望坐得寬鬆些，建議不要超過約2指幅。

另外，腳踏板若太高，等於讓人長時間屈著腿坐，容易增加髖關節負擔。陳達立建議，調整到膝蓋約維持90度角，通常是最合適的踏板高度。

2. 柺杖：單柺、四腳柺差在哪？先看穩定度需求

柺杖分有單支柺杖（單柺）與四腳柺杖（四腳柺）。陳達立表示，前者的支撐性較有限，適合「放開柺杖也能走得不錯」的人；後者底部有4個支點，且底面積需超過15×15公分，穩定度明顯較好，較適合走路已經不穩者。

黃湘茹提醒，不論選哪一種柺杖，底部一定要防滑、握把要好握。握把高度建議調到手自然下垂時、約在「戴手錶的位置」，通常最省力，也較能有效支撐。

使用方式也會影響安全性。黃湘茹指出，有些人用四腳柺時不是「整支平放、直上直下」，而是讓前兩腳先落地、後兩腳再落地，容易造成重心不穩、增加跌倒風險。

另外，有人想用登山杖或雨傘取代柺杖，但對走路已經不穩的人來說並不合適，反而可能提高跌倒與骨折的機會。

3. 助行器：比柺杖更穩，建議優先選「帶輪型」

ㄇ字型助行器的支撐性通常比柺杖更高，對需要較多穩定度的人而言相對安全。握把高度同樣建議調整在「戴手錶的位置」，通常最順手。

不過選購時也要跟上近年的趨勢，建議選擇「帶輪助行器」為佳，由於僅有前面兩個輪子，可提供行走的穩定度，也能讓步態更為流暢，同時可避免傳統助行器需要反覆「抬起、放下」的動作，更為省力安全。後方也可加裝自動剎車輔助系統。

若家中目前已有傳統助行器，黃湘茹建議，可向原購買的醫材行業者詢問是否可將助行器前兩腳改裝成輪子，讓使用更安全、更省力。

4. 帶輪型助步車：能坐、能放東西，適合「體能還夠」者

銀髮散步車、四輪助行車等，都屬於帶輪型助步車。這類產品多配有坐墊，方便長者走累了隨時休息；外出買菜或逛市場時，也常有置物籃可放隨身物品。因使用情境相當貼近生活，近年愈來愈多長者購買使用。

帶輪型助步車雖是為下肢退化、肌力不足的長者設計，不過陳達立提醒，前提是使用者的體能仍要夠，才能安全操控。黃湘茹也說，帶輪型助步車移動速度快，方向與剎車控制能力需要比較好，因此不建議認知功能較差、視覺功能不佳，或動作反應較慢的長者使用，以免增加跌倒風險。

5. 洗澡椅：要穩、要防滑，坐不穩的人優先選扶手款

挑洗澡椅，第一原則是「穩」。椅身重量要夠、結構要穩定，椅腳務必具備防滑設計，材質則建議選擇防霉、耐潮的款式。

若長者坐姿不穩，最好選擇有扶手的產品。陳達立建議，扶手高度以落在使用者髖部附近最合適，較好施力也更安全。若需要他人協助洗澡，則可優先考慮坐面帶有溝槽的「洗臀型」洗澡椅。

由於設有扶手的洗澡椅體積通常較大，若家中浴室空間狹窄，黃湘茹建議可改在牆面加裝扶手，讓長者有穩定的抓握點，洗澡椅則可改選較小、較好擺放的款式。

用對輔具，失能後仍可繼續「隨心所欲」

雖然各種輔具看似功能不同，但核心目的其實一致：提升使用者的日常生活功能，讓人能繼續參與生活。

然而，台灣輔具暨長期照護發展協會副秘書長余雨軒指出，台灣人常對輔具抱有「又病又老」的刻板印象，往往拖到不得已才開始使用。「但這是錯誤的觀念，」他說，生活圈一旦縮小，就更容易不想動。

不過他也觀察到，一旦使用者嘗到「甜頭」，多半就會願意持續使用，不只把生活圈維持住，也會開始在意輔具的品質與適配性。

他舉例，自己的師丈中風1年半，雖然勉強能走，但對復健訓練已感到疲憊、缺乏動力，常做不到10分鐘就喊累。「但我推薦他使用電動代步車，就改變了他的生活。」

如今，師丈每天騎著電動代步車，自己載著四腳柺杖到家附近的大賣場；停好車後再拿柺杖進店購物、排隊結帳。從採買到結帳，至少能自主行動10分鐘以上，每天也能自行外出約半小時，不再整天坐在沙發上。

「我們最怕的是長者不動，」黃湘茹說。同樣地，若輔具買錯或不適配，長者一旦覺得不安全、開始不願意走動，退化往往就會跟著加速。她強調，「這也是為何要找專家協助評估與整合，幫助你在不同使用情境下挑對輔具，才能用得安全、用得久。」

（本文諮詢專家：醫材行業者／明陽來村負責人陳達立、台灣輔具暨長期照護產業發展協會副秘書長余雨軒、振興醫院物理治療總治療長黃湘茹）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

台中爆H5N1禽流感！5萬染病蛋流出，下肚會怎樣？

打瘦瘦針助孕？流產、死胎後順利生子非特例？疑受2因素影響

比出軌還可怕！心理學家警告：這個「微表情」一出現，感情其實已經走到盡頭

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章