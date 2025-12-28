拿白俄平民當肉盾！俄軍無人機導引裝置「裝在公寓頂樓」

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭戰術升級，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)公開指控，俄羅斯軍隊正利用鄰國白俄羅斯的民用基礎設施作為掩護，將無人機導引設備直接安裝在一般住宅大樓的屋頂上，藉此導引「見證者」(Shahed)自殺無人機攻擊烏克蘭西部地區。此舉被視為俄軍利用平民區作為軍事操作平台的具體證據。

據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，澤倫斯基引述情報評估指出，烏克蘭情報部門已鎖定白俄羅斯境內鄰近烏克蘭邊境的人口稠密區，發現俄軍將天線與技術支援系統部署在多層住宅公寓的頂樓。澤倫斯基表示，這些設備被用來協助導引俄軍的自殺無人機，將攻擊範圍延伸至烏克蘭西部。

廣告 廣告

分析指出，將導引設備部署在白俄羅斯境內具有明確的戰略目的，其核心目標是干擾並切斷波蘭與烏克蘭之間的後勤補給線。這條路線對於民生物資運輸以及國際軍事援助的交付至關重要。透過在白俄羅斯邊境建立導引節點，俄軍能更精確地打擊烏克蘭西部的交通樞紐。

烏克蘭無線電技術專家弗萊什(Serhii Flash)證實了這項評估。他分析，雖然「見證者」無人機可能從俄羅斯領土起飛進入烏克蘭空域，但其實際的「控制與導引訊號」極有可能是由白俄羅斯境內的設備發出。

弗萊什指出，近期烏克蘭鐵路系統遭遇的一系列精準打擊，包括火車、鐵路維修隊、橋樑與機車車輛連續數日遭襲，顯示這是經過協調的無人機行動。這種針對移動目標或特定基礎設施的攻擊模式，強烈暗示有無人機操作員在近距離(即白俄羅斯境內)進行即時導引。此外，報導也提到德國近期向烏克蘭交付了第9套IRIS-T防空系統，以協助抵禦日益複雜的空中威脅。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川澤會前夕俄軍狂轟烏克蘭 澤倫斯基：普廷不想要和平

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

攻擊型無人艇需求上調至1600艘 海軍委製中科院可加速獲得即戰力

