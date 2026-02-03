拿盜版Labubu遭圍剿！吳欣岱喊市府有權開罰

▲昔拿Labubu合照被翻出！藍營前發言人楊智伃酸吳欣岱：連自己的臉都可以打。（圖／楊智伃臉書）

[NOWnews今日新聞] 今年台北燈節將和全球知名IP《變形金剛》、國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批，北市府無視台北文化特色，竟用人民納稅錢去幫中國土特產做大型廣告。然而，吳欣岱過往拿著「泡泡瑪特」旗下IP角色「LABUBU」的照片被翻出，更被發現與盜版「LABUBU」合照，因而遭到藍營圍剿。吳欣岱昨（2）日回擊表示，北市府有權直接開罰。北市警察局則表示，發現仿冒品、盜版品應向內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊檢舉，或逕向當地派出所報案。

吳欣岱昨日於臉書發文嚴正駁斥，直指蔣萬安市府刻意曲解法令，無視《臺北市自助選物販賣事業管理自治條例》所賦予的執法權，不僅是行政怠惰，更是欺騙市民。

針對北市府副發言人聲稱「依據商品檢驗法，主管機關是經濟部...市府僅能函轉中央」的說法，吳欣岱痛批這是公然把市民當法盲。 她直接引用《臺北市自助選物販賣事業管理自治條例》第2條指出，法規白紙黑字載明：「本自治條例之主管機關為臺北市商業處」。吳欣岱質疑，市府明明擁有法定的管轄權與尚方寶劍，為何遇到中國劣質玩具問題就自廢武功，瞬間將自己降格為只會轉達訊息的總機？市府手握稽查與開罰的權力，卻選擇只做函轉，顯然是嚴重的行政失職。

吳欣岱進一步指出，根據該自治條例第5條規定，夾娃娃機內的商品「不得為法令禁止」或妨害公序良俗。 無論是盜版品、違反《商品標示法》的標示不清商品，甚至是塑化劑超標的有毒玩具，皆屬於廣義的「法令禁止」違禁品。 針對上述違規，自治條例第7條更明確賦予市府直接執法的權力。

吳欣岱表示「法律給了你們直接開罰的權力，發現盜版蔣市府卻選擇視而不見，還要叫市民自己去買正版？」台北市商業處官網明確記載，市府針對違規店家每月均會辦理聯合稽查，並邀集警察局等單位處理涉及盜版等刑法案件。 她強烈質疑，既然柯文哲市府時期能查，為何蔣萬安上任後就突然不會查了？甚至將責任推卸給提出質疑的市民。

吳欣岱強調，她的訴求只有一個：依法行政，保障市民。台北市民有權利免於買到塑化劑超標、未經檢驗的非法商品。目前台北市的夾娃娃機、文具店充斥著違規的「無標示商品」，這不僅違反中央的《商品標示法》，更直接違反了市府主管的《自治條例》。

吳欣岱呼籲北市府，停止拿不懂市政這種廉價的政治語言來模糊焦點，當市民權益受損時，不應反過來嘲諷沒有公權力的民眾。 她同時也號召市民朋友，若發現違規機台，請直接向當地派出所報案，共同監督這個試圖打迷糊仗的市政府，捍衛下一代的健康與安全。

對此，台北市政府警察局表示，發現仿冒品、盜版品可撥打檢舉專線0800-016-597，向內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊檢舉，或逕向當地派出所報案，或撥打110檢舉，警方將派員前往查處。

