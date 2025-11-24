拿篤無國籍村義診 人醫之愛彌補缺口
馬來西亞的醫療水平，在東南亞國家中，算是中上等級的，也提供人民只需要付低廉的費用，就能享有醫療服務。可是，無國籍者或是異國人士，相對就得支付更高的醫藥費。東馬沙巴拿篤水岸村落的村民，很多人世代都沒有馬來西亞合法身分，甚至必須借高利貸來繳付醫藥費，為了彌補這塊醫療缺口，慈濟人醫團隊前往當地舉辦義診，幫助無國籍人士解決病苦。
小朋友從玻璃彈珠裡看到的景色是家園。可是，外人踏進這村子，卻無法想像無國籍人士怎樣居住在這裡？水岸村落距離拿篤公立醫院只有兩公里，沒有馬來西亞合法身分讓村民們卻步就醫，因為一旦入院就必須付出高昂的醫藥費。因此，在拿篤這樣的村落急需義診服務。
拿篤公立醫院副院長 古漢：「慈濟擁有豐富的義診經驗，他們擁有齊全的設備，每一個成員都清楚自己的崗位，這是和慈濟共辦義診，最不需擔心的部分 。」
來自沙巴拿篤、山打根、斗湖和半島雪隆的慈濟志工，結合37位拿篤公立醫院的醫務人員，在甘榜班吉的清真寺進行義診，提供內科、外科、兒科、婦科、牙科和眼科的服務。
雪隆慈濟人醫會醫師 陳劍紅：「病人他們就像 他們生病的時候，有病苦很苦 就像晚上和黑暗，那麼我們醫護可以做到，就像這個月光 ，在他們最黑暗的時候 ，把他們的生命照亮。」
拿篤公立醫院醫生 莫哈末沙尼斯：「我發現來這裡的村民都有健康問題 ，尤其是頭蝨情況嚴重，他們沒有妥善照顧，我猜想是因經濟狀況差造成的。」
雪隆慈濟人醫會醫師 葉佳欣：「因為他們是無國籍的人，其實我們應該要多去幫助他們一下 ，因為他們也得不到政府給他們的，醫療設備上的輔助，所以只能靠我們去幫忙他們，給他們免費的治療。」
馬六甲慈濟人醫會醫師 饒毅偉：「讓我印象深刻 基本上是那些小孩，他們應該是有他們應得的幸福，可以看起來 他們很缺乏，但是 另一方面，他們看起來活得很開心 很滿足，一部分也是讓我知道，其實生活可以是很簡單。」
義診中牙科最受當地村民歡迎。無論大人或小孩，都缺乏基本的口腔保健知識，經過這一天的治療，暫時能和牙疼說再見。
更多 大愛新聞 報導：
改編《化身博士》 吉隆坡慈濟國際學校演繹音樂劇
入群度眾獻生命良能 退休生活更精彩
