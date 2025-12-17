拿粉絲造假截圖爆王定宇曖昧人妻！葛斯齊挨告妨害名譽不起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任娛樂記者的葛斯齊去年11月7日透過臉書張貼多張偽造的LINE對話紀錄截圖，影射立委王定宇私生活混亂，王則對葛提出妨害名譽告訴。台北地檢署今日偵結，認定偽造的對話紀錄截圖，是提供資料給葛的女粉絲利用中國開發軟體程式造假，葛誤認其提供資料為真，所言非無所依據，故予以葛男不起訴處分。

葛斯齊去年透過網路爆料立委王定宇疑與人妻有曖昧互動，並公開多張號稱是王與人妻的LINE對話紀錄截圖。王否認截圖內容，並指控葛P圖造謠，對其提出妨害名譽告訴，民事部分則求償180萬元。

該案起因於去年11月，葛斯齊公開疑似為王與一名人妻的LINE對話截圖，裡面王的LINE頭像，更露骨的跟對方稱「我想要你」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息，甚至稱要帶該名人妻見前總統蔡英文。

王定宇第一時間出面否認，指出該對話是截圖變造，已經造成自身名譽嚴重受損，對葛提出刑、民事告訴。

葛斯齊向檢察官宣稱，自己是於去年7月18日接觸一名女粉絲，自稱跟王定宇很熟，然後出示其與王之間的對話。經比對之後發現，王的服務處曾被人噴漆，並寫著「幹人妻很爽嗎」等不雅文字，認為就是在敘述該事，比對案發時序進行查證後，確認對話真實性，才會PO文及直播。

而檢察官傳喚該名粉絲作證出庭時，她才稱1年多前與葛透過臉書聯繫成為好友，閒聊過程中聊到有關王定宇的事情，隨即將LINE對話截圖傳給葛。實際上，自己與王定宇僅於公開場合見過面，私下並無見面或相處；自己長期服用身心科疾病藥物，但為迎合八卦報導，才會利用中國開發軟體程式造假LINE對話紀錄。

女證人更指出，因為王定宇平時有利用LINE發布動態訊息習慣，搜尋出對方的照片及頭貼後，再進行文字修正，製作出偽造的LINE對話紀錄截圖。該紀錄是自己發病時所杜撰，並非事實。

檢察官偵訊後認為，葛斯齊因相信粉絲提供的LINE對話紀錄截圖為真，才會在臉書上貼文及直播，陳述內容並非無所憑據，難認定其有明知不實故意散佈的主觀惡意，未構成誹謗罪，罪證不足，予以不起訴處分。

檢察官認為，葛誤信粉絲提供資料為真，所述內容非無所本，予以不起訴處分。(記者吳昇儒攝)

