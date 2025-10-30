"拿綠帽"合照神預言? 王子同框范姜彥豐.粿粿 遭酸早預謀

生活中心／綜合報導

藝人范姜彥豐昨天（29日）在社群平台公開影片，指控妻子粿粿，在婚姻期間跟王子發生不正當關係，導致兩人3年婚姻破裂，不少網友陸續翻出粿粿跟王子的親密互動，其中這張3年前的合照，王子手拿綠帽，更被認為是神預言。

藝人們聚一塊慶祝耶誕節，但3年前的這張照片，彷彿神預言，藝人范姜彥豐當時跟妻子粿粿，依偎坐著，但被指控是小王的王子邱勝翊，站在後方，可是手裡拿著綠帽！還放在夫妻倆中間，隨著婚內出軌風波延燒，顯得格外諷刺。藝人范姜彥豐：「我一直覺得我們能夠彼此信任，一起面對所有風雨，但結果回過頭來，我才發現我被我最信任的人背叛，隨後果真沒多久，我就看見了太太與王子邱勝翊，明確的出軌證據。」

早有預謀？ 王子同框范姜彥豐、粿粿拿「綠帽」

3年前的合照中，王子「拿綠帽」同框范姜彥豐、粿粿（圖／民視新聞）





范姜彥豐指控粿粿，婚內出軌王子邱勝翊，讓3年婚姻破裂，不少網友馬上翻出倆人的曖昧足跡，也讓范姜怒轟身邊知情者都在幫忙隱瞞，自己就像戴綠帽的小丑，甚至太太跟王子到美國工作後，回來一切變了調。藝人范姜彥豐：「你破壞了我的家庭，至今還跟我的太太有密切聯繫，做出這樣的事情，你居然還能夠心安理得的，打扮得光鮮亮麗，走紅毯甚至上台領獎，這就是你以人品自居身為公眾人物，愛惜羽毛的方式嗎，真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友。」翻開王子的情史，緋聞女友包含楊丞琳、鬼鬼、鄧麗欣、郭雪芙、跟席惟倫，但只有鄧麗欣有大方認愛，王子也曾說過，出道多年談戀愛，只想跟圈內人，坦言跟女友外出，會和一群朋友一起當障眼法，讓網友直呼跟偷吃粿粿手法如出一轍。





早有預謀？ 王子同框范姜彥豐、粿粿拿「綠帽」

王子曾坦言，跟女友出門通常會跟「一群朋友」當障眼法（圖／民視新聞）





兩人的「朋友關係」，當得自然，受訪談生第二胎，不知情的人真會以為他們才是夫妻。藝人粿粿：「我覺得有小朋友差最多的是那個時間，對壓縮時間這樣，那我們現在就是有一個，還可以常常出去玩一下這樣，那兩個就真的比較沒有自己的時間這樣。」王子先前代言的品牌廠商也發文指控，批王子的感情世界就跟工作態度一樣，沒有職業道德，七年前找他擔任代言人，但卻在三個月內，接下同質性業配，當時念在王子一路走來也不容易，才沒曝光，如今完美人設大翻車，下個月原本要在上海舉辦演唱會，引發中國粉絲喊退票，王子這名字更直接變成海王子跟小王子了。





