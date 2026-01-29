拿總預算、軍購換人工生殖法？柯文哲曝原意嘆別把人家想得很壞

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前透露，曾與民進黨團總召柯建銘溝通，讓人工生殖法通過，總預算、軍購案他來處理，引發「拿女人子宮去換國家總預算」的質疑聲。柯文哲今（29）日受訪時被問及此事，柯文哲說，自己是來幫忙處理，這個國家總是要正常運作，結果變成柯文哲在做什麼密室政治交換，不要每件事情都把人家想得很壞，都要做壞事，他是希望台灣可以正常地往前動。

柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲說，他這幾天看到那些影片，這就是認知作戰。他那天是怎麼講？其實不管總預算、軍購案都卡住，特別是總預算案，國家就僵在那裡，可是雙方都好像意氣之爭卡在那裡。他每次講說喔，權力大的人要去整合權力小的人比較容易，小的要整合大的困難，台灣目前一切的困境還是在賴清德的一念之間。

柯文哲說，他那天是跟柯建銘說，這是他自己的看法，自從他交保以後，看台灣政治陷入僵局，這不是應該解決嗎？他說他來處理，結果現在每天晚上那些名嘴就變成什麼柯文哲拿女人的子宮去交換國家總預算，「拜託，我是說我來幫忙處理」，說我們這個國家總是要正常運作，這個僵局不是辦法，來看看有沒有可以彼此討論的起點。他的好意是這樣，結果現在那些名嘴的口中，變成柯文哲在做什麼密室政治交換。

柯文哲說，不要每一件事情都把人家想得很壞、要做壞事，他是希望台灣可以正常的往前動，就這樣。



