「拿自己賠給你」高雄女爭吵後墜樓亡 家屬怒告男友殺人！檢方說話了

林女墜樓身亡前和同居男友發生激烈爭吵。（翻攝畫面）

高雄市鼓山區今年11月發生一起墜樓事件，死亡的25歲的林姓女子，生前和30歲的林姓同居男友疑似因為寵物的下落而大吵，甚至發生肢體衝突，林女的家屬質疑女兒是被對方逼死，憤而提告林男過失致死、傷害、恐嚇、間接殺人等罪。

綜合媒體報導，鼓山一處社區大樓上個月有一名林姓女子墜樓身亡，警方初判沒有外力介入，以輕生結案。然而家屬看了林女家中的監視器畫面後，質疑案情並不單純。

根據監視畫面，林女與同居的林男在事發當天上午於家中發生激烈口角，林男質疑他的貓被林女弄丟了，懷疑林女喝醉把貓丟下去，林女否認，林男要求把貓找回來，林女試圖把自己養了10多年的比熊犬抱離現場，但被男方拉回，甚至放話「若找不回貓，就拿妳的狗換命」，2人出手推擠，甚至互相打對方耳光，場面相當火爆。

林女喊要分手，短暫離開，期間傳訊給友人說「如果我沒出現，請幫我報警」。隨後林女又回到客廳，疑似情緒崩潰，直問對方「我拿我自己賠給你可以嗎？」隨後就直直走向陽台方向，男方雖立刻追上，但仍發生難以挽回的悲劇。

《ETtoday》報導，林女家屬透露已經委託律師遞交刑事告訴狀，直指男方明知林女情緒瀕臨崩潰，卻沒有加以安撫或阻止，導致她從陽台墜樓身亡，認為男方對死亡結果至少具有間接故意，且男方先前的暴力與恐嚇行為，涉嫌傷害及恐嚇，為防止悲劇發生涉犯過失致死罪。

家屬委任律師謝承霖表示，會先提告傷害、妨害自由、強制罪的部分，也會告過失致死或是間接殺人，若女方死亡是因為男方所惹起的行為「或許可以用過失致死去嘗試看看」。

據報，檢方對此也做出回應，對於年輕生命的逝去相當重視，收到家屬的告訴狀後將積極、慎重審視相關事證，並依法進一步偵辦釐清。

