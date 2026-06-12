拿自己跟川普比！鄭麗文還罵總統「金光黨」 林俊憲嗆：丟臉丟到國外

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文在華府僑宴時，大罵總統賴清德不是「金光閃閃的台獨金孫」，「我看你是金光黨」，鄭麗文更說，自己站在習近平旁邊是中共同路人，難道川普也是？民進黨立委林俊憲今（12）日直言，民進黨早在1997年就以公投黨綱取代台獨黨綱，鄭麗文2002年才退黨，她在黨內時是極端台獨，現在變成大統派，變化之快目不暇給。他也批評，拿鄭習會與川習會對比有點忘記自己是誰，別丟臉到海外。

林俊憲直言，鄭麗文整天在罵賴清德，在台灣罵不夠，跑到國外也要罵。他表示，鄭麗文說民進黨台獨黨綱要拿掉，但鄭麗文可能忘記了自己曾是民進黨黨員，2002年才退出。而民進黨在1997年就以《台灣前途決議文》取代了台獨黨綱，因此民進黨現在只有公投黨綱。

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林俊憲表示，1997年的《台灣前途決議文》指出台灣的任何改變都需要台灣人民決定，當時鄭麗文還是民進黨員。他也指出，民進黨是民主的政黨，內部各種主張都有，然主張台獨最激烈的就是鄭麗文。「你在民進黨內部的時候，是極端的台獨派。你現在跑到國民黨才變成了大統派，你的變化太快了，令人目不暇給」。

林俊憲批評，鄭麗文不要亂講話，民進黨只有公投黨綱。「你去見了習近平，一直就狂嗨不止，嗨到現在竟然拿川普跟習近平見面來比」。他也指出，美中對抗下兩大領袖見面當然是世界上的大事情，鄭麗文卻拿她跟習近平見面對比川習會，「你有一點你有一點忘記你自己是誰吧？所以啊，要丟臉在台灣國內就好，不要丟臉丟到海外去」。

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