「拿船員生命開玩笑？」台船回應了 海鯤軍艦測試安全無虞、伴護兵力全程在場

台灣國際造船公司澄清「海鯤軍艦」測試爭議，強調安全規範完整，錨機調校不影響海測，全程伴護兵力執行，並非政治性操作。（台船提供）

海鯤軍艦爭議再起？台灣國際造船公司（2208）今（29日）針對媒體報導「海鯤軍艦」測試安全疑慮，正式發出澄清聲明。公司強調，所有海上測試均以人員安全為首要考量，並由專案團隊、國外技術協助單位及最終使用者逐項評估，制定完整安全規範與風險應對措施，確保測試過程符合航行安全條件。

海鯤軍艦測試安全如何保障？

台船指出，「海鯤軍艦」每次海測均有伴護與警戒兵力共同執行，並無安全顧慮。至於外界關注的錨機問題，公司解釋，目前錨機正由原廠進行調校，日後將回裝；現有裝備與備援系統經過專案團隊與國外技協評估，不會影響海上測試。

媒體報導不符事實？台船澄清說法？

針對部分媒體提及艦體水密門狀況，台船澄清現況測試均正常，相關報導並不屬實。公司同時引用《船舶法》規定，指出軍事建制艦艇不適用該法，強調此次爭議屬於「造艦工程」範疇，並非外界所稱的「政治性海測」。

台船：持續秉持安全第一完成測試

台船公司表示，對於不實報導深感遺憾，並重申將持續秉持安全第一的原則，在確保無虞的前提下完成「海鯤軍艦」後續測試，期望不負國人期待。

