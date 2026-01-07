拿菜刀和槍都一樣！林予晞《星廚之戰》意外爆紅：耍帥真的要訓練
林予晞首次參與料理競賽實境節目《星廚之戰》，對她而言幾乎是一段小型生命史的翻頁。她坦言自己「以前是以不做菜為傲的人」，因為童年記憶裡的廚房，是狹窄、悶熱與被困住的象徵。「小時候看著奶奶在廚房忙到我們都吃到一半了，她還沒坐下來；而除了這個空間，她也沒有真的屬於自己的地方。」於是她在心裡立下一道界線：「我覺得廚房對女人來說，是一個很危險的地方。進得去，不一定出得來。」因此她想看世界、想冒險、想當攝影師，「我什麼都想當，就是不要進廚房。」
然而，人生本就無法照著劇本走。《星廚之戰》邀約像命運推了她一把，原本想著「幹嘛去出糗」，再三拒絕，卻因被信任、被期待而點頭答應。「我就想回應這份期待，會盡量希望能夠做到，讓大家都開心，我其實也會透過服務別人獲得成就感。」就在半推半就之下，她踏進廚房，從切菜練起，替自己下了Hashtag「＃要吃自己做」，在家想吃就自己煮。沒有外送、沒有退路，只有朋友約的飯局能偶爾救贖。
她接著坦白過程一點也不浪漫，「前幾集錄影都沒有人選我，真的很挫折，第一次體會到沒人選的沮喪，我從小都是前面被選走的那種小孩欸。」那段時間，她甚至在高鐵上追著主持人鍾欣凌問建議，回頭則更扎實練基本功。直到某次比賽與廚師搭檔拿到第一名，她也卸下對廚房的戒心，「後來我覺得廚房像一個Lab實驗室，你想得到、做得出來又好吃，就沒有錯。」她不僅解鎖了料理，也解放了成長的結界。
近年多部作品橫跨不同類型的新角色。林予晞直言自己現實中是御宅族，熱愛生存槍戰遊戲，「在電玩裡我超帥。」當在Disney＋《凶宅專賣店》終於拿到夢寐以求的槍、詮釋刑警，「本來以為第一次拿槍會很帥，結果超憋。」令她感悟到「不論拿槍還是拿菜刀，本質都一樣，耍帥是需要訓練的。」
另在公視台語職人輕喜劇《人生只租不賣》中，她又變成截然不同的形象演出：「租賃管理師是很飄的冷面笑匠仙女，有年齡問號的存在感，要一本正經講幹話。」她坦言常常想搞笑卻不能真正搞笑，只好把幽默收束在小幅度裡，帶點傻勁創造剛剛好的笑料。「透過角色去經歷平常不會做的事，藉由演戲讓生命有出口，所以我準備角色時都很當真，也因此生活裡常留有角色的痕跡。」
30歲才從空服員轉職演員的林予晞回望早期，很容易受角色影響。「從《春梅》到《我們與惡的距離》，碰到深刻角色時會產生自我覺察，甚至被角色帶著走。」如今走到演員生涯的中後段，「已經有自己的狀態和底氣，比較能自在掌握。不怕接演各式角色，因為如果到現在還會被角色影響，對我而言會有點危險。」
演技收放自如的她，也觀察到亞洲文化的女性演員，特別容易有「幼體化」現象產生──要純真可愛、要有女人味、不要太懂事等等框架，「我不否認女生撒嬌是有用的，但到某個年紀就會撞牆。永遠是少女，就只能侷限那幾種類型角色，甚至30幾歲演高中生，這是很大的危機，會走不到下一個階段。」清楚身處戲齡交界的她明白演員階段性的不同：「我要長大，我應該要成熟一點。」
長期深入玄學研究並一度想轉行當命理師的林予晞，透露自己30初頭有段時間不想回劇組拍戲，「可能因為不擅長在人多的大團隊，沒辦法滿足每個人的開心需求，讓自己很內耗，而感覺好像人生走到一個分叉路。」於是她開始大量接觸占星、紫微、人類圖等領域，「發現在這浩瀚宇宙裡心變得安靜，也找到安身立命的點。」
她認為每個人照顧自己的方式都不一樣，並非把命理當逃避，而視為理解人的工具，將迷惘變得有方向，也看懂了演戲與命理成了兩條交織的路，透過角色經驗生命，透過符號整理生命。就像演員之於她，是服務角色、服務觀眾，也服務某一段難以言說的共感心事，「當有觀眾告訴我，某個角色陪他度過一段時間。那一刻，我會覺得自己有做對一件事。」
