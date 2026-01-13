拿諾貝爾和平獎換委國總統？馬查多將與川普在白宮會晤

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）。（圖／達志／美聯社）

白宮證實，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）將於美東時間15日，與美國總統川普（Donald Trump）會晤。

此次訪問距離美軍入侵委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）、非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）僅數週之後。然而，川普並未表態支持極度親美的馬查多成為新任領導人，而是支持馬杜洛的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）出任臨時總統。據悉，馬查多所屬的政治運動曾宣稱他們在2024年的選舉中取得勝利。

馬查多上週表示，她希望能親自向川普致謝，感謝他對馬杜洛採取行動，並且希望將諾貝爾和平獎「送給」川普。川普稱此舉「是1項極大的榮譽」，但諾貝爾委員會隨後澄清，該獎項不可以隨意轉讓。先前，川普曾對馬查多接受諾貝爾和平獎一事表達不滿，這項榮譽長期以來一直是川普渴望獲得的。

9日，有記者詢問川普，若他能獲得馬查多的獎項，是否會改變他對馬查多在委內瑞拉角色的看法。川普回應稱：「她可能會在其中某個層面有所參與。我必須和她談談。我認為她願意來訪這件事非常好。據我了解，這就是她來的原因。」

本月稍早，在馬杜洛下台後，川普曾表示，馬查多「在國內既沒有支持度，也沒有受到尊重。她是1位非常好的人，但她沒有得到尊重。」

截至目前，美國已表態支持羅德里奎茲出任委內瑞拉臨時總統，且並未指控她涉及任何犯罪行為，川普甚至形容她是「盟友」。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）12日也表示：「羅德里奎茲及其團隊一直以來都非常配合美國。」

不過羅德里奎茲近日已反駁川普所謂的「美國正在接管委內瑞拉」的說法。她在電視演說中宣示：「委內瑞拉政府治理我們的國家，而不是任何其他人。沒有任何外部勢力在統治委內瑞拉。」

然而，馬查多堅稱，她所領導的聯盟「絕對」應該掌管這個國家。她聲稱，沒有人信任羅德里奎茲，並指控這位臨時領導人是「對無辜民眾實施鎮壓的主要策劃者之一。無論在委內瑞拉國內或海外，所有人都非常清楚她是誰，以及她曾扮演的角色。」

這位前國會議員、去年獲頒諾貝爾和平獎的政治人物，形容美國在委內瑞拉的軍事行動是「讓委內瑞拉恢復繁榮、法治與民主的重要一步。」

