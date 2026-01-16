拿諾貝爾獎換「好人卡」? 她送川普和平獎牌 網笑 : 背面名字仍是馬查多

2025諾貝爾和平獎得主馬查多(左)15日進白宮，把自己的獎牌送給了美國總統川普。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國總統川普當地時間 15 日在白宮會晤了委內瑞拉反對派領導人馬查多。川普還透露，馬查多將她的諾貝爾和平獎給了川普。

川普 15 日在社交媒體發文說：「今天能見到來自委內瑞拉的瑪麗亞·寇里納·馬查多，我感到無比榮幸。她是一位了不起的女性，經歷了很多苦難。瑪麗亞將她的諾貝爾和平獎給了我，以表彰我所做的工作。這真是相互尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」

委內瑞拉變天後，美國總統川普並未像外界預期的那樣支持該國反對派，而是支持了該國副總統羅德里格斯。委內瑞拉反對派領導人馬查多 15 日赴美，以進一步爭取川普的支持。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（中）15日與美國總統川普會面後，向支持者致意。圖 : 達志影像 / 美聯社

據美國《有線電視新聞網》（CNN）等媒體報導，馬查多當天在白宮與川普舉行了閉門會晤，之後她又前往國會，與國會議員會晤。

隨後，她在國會山外向記者表示，她已經將自己的諾貝爾和平獎獻給了川普。但是她並沒有透露川普是否接受了該獎。

不過，《福斯新聞》主持人布拉特·貝爾（Bret Baier）說：「我從白宮官員那裡得到消息，馬查多堅持要把諾貝爾獎給總統，總統也接受了。」

一位知情人士向 CNN 透露，馬查多已將她的諾貝爾和平獎留在了白宮。CNN 指出，目前，該獎章由川普保管，這意味著他將繼續持有這枚獎章。馬查多還對記者說，她和川普的會晤是歷史性的，意義非凡。

委內瑞拉代總統羅德里格斯已於當地時間5日宣誓就職。 圖 : 影片截圖

她還說：「我一直堅持，而且我將繼續堅持以下觀點——委內瑞拉已經有了當選總統，我非常榮幸能與他一起工作。」馬查多指的是岡薩雷斯。

不過，白宮發言人萊維特當天表示，川普對馬查多的評價沒有改變。川普此前表示，馬查多沒有足夠的支援和威望來領導委內瑞拉。

被問及川普是否堅持認為馬查多沒有足夠的支持來領導委內瑞拉時，萊維特表示川普仍然堅持這一觀點。「這是總統從顧問和國家安全團隊那裡瞭解情況後做出的現實評估，目前，他對此事的看法沒有改變。」

儘管馬查多把她的和平獎送給了川普，但獎牌後面的名字刻的仍是馬查多。挪威諾貝爾委員會日前也曾發佈聲明稱，諾貝爾和平獎不能轉讓、分享或撤銷。

