拿貓咪鬍鬚做娃娃？女子伸手遭愛貓暴打讓網友們笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的有趣反應，引起網上熱議，該名女子特別熱衷於收集愛貓的鬍鬚，以裝飾她心愛的布玩偶，平日裡經常在小貓附近，試圖撿起掉落的貓鬍鬚，卻總遭到對方暴打，搞笑的互動場景讓網友們看完都笑到停不下來。

前幾日女子發現家中貓咪掉落了一根鬍子，她興致勃勃的正打算伸手撿起，沒想到立刻遭小貓揮爪反擊，似乎對自己的鬍鬚十分有所主權，當飼主不死心地再次試探性靠近時，卻仍被小貓怒視與拍打，毫不容許鬍鬚被輕易奪走。

女子每次靠近家中貓咪身邊時，都會立刻被拍手制止

最後飼主才終於趁著空隙順利拿下鬍子，當場樂得手足舞蹈，原來這名女子有個特殊的癖好，自從她飼養貓咪開始，便從小收集了許多愛貓的鬍鬚，並總將其插在一個布玩偶臉上，如今的布玩偶臉上也已經插滿密密麻麻的小貓鬍子。

故事曝光後引起網友們熱烈討論，不少人看完笑翻紛紛留言「這也太執著」、「居然敢偷鬍子」、「貓揍你已經算很客氣」、「玩偶都快成精了」，此外也有飼主分享自己的收藏經驗，從毛球到牙齒各種稀奇古怪的東西都有，將話題持續延燒。