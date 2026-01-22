拿走國防機密遭民進黨團告發 黃國昌批「可笑」：不要一天到晚秀下限

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨立委黃國昌19日參與國防機密會議時，拿了機密資料出門，表示是「不小心」拿出去僅30秒。民進黨立委陳培瑜調監視器畫面，指出黃國昌消失42秒足以拍完資料，今(22)日代表民進黨立院黨團到地檢署告發黃涉嫌違反《國家機密保護法》、《刑法》等相關規定。對此，黃國昌受訪則批可笑，「等到檢察官的不起訴處分做出來以後，到時候民進黨對我濫行告訴再多添一筆，他們被狠狠打臉的時候，千萬不要又躲起來喔」。

陳培瑜表示，稍早代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。根據昨日向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機，那在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？

陳培瑜說，最遺憾的是黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡都做些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」，強調國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線，也期盼檢調單位儘速查明真相。

黃國昌則大笑表示，民進黨這群人實在非常可笑，昨天不是已經提告，今天又再告一次？所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底該適用什麼法條？「針對這群法盲刻意炒作這個議題，我的奉勸是在立法院好好做一個立委該做的事情，不要一天到晚在秀下限」。

媒體追問綠委質疑消失的42秒足以偷拍機密資料，黃國昌說「沒關係啊，我們就等著看，等到檢察官的不起訴處分做出來以後，到時候民進黨對我濫行告訴再多添一筆，他們被狠狠打臉的時候，千萬不要又躲起來喔」。

