拿軍演譏笑雙城論壇營徒顯小人得志嘴臉

汪葛雷 / 網路媒體工作者

惹是生非的人趾高氣昂、不可一世。努力促成和平，緩解局勢的人，卻要接受最高程度的詆毀與責難，這不僅不公平，對臺灣未來也毫無幫助。

中共突然宣布軍演，令綠營有如「撿到槍」，表面上看來是在批中共，但只要稍微留意其批評內容，就會發現綠營對中共根本「沒批幾句」，馬上就繞回來批藍白，長篇大論批的都是藍白。

而偏偏軍演時機特殊，正好在雙城論壇後一天，蔣萬安從上海一回來馬上碰到軍演，等於是處在有如「機關槍第一排」的位置，承受綠營最直接的砲火。

對這種突然其來的變故，蔣萬安展現了他2025發揮一整年的特性，那就是「反應靈活」。這次蔣萬安是這樣說的：「任何造成區域衝突升高的行為，都『嚴厲譴責』。」，第一時間就用不點名的方式做了「嚴厲譴責」，在軍演時機點上嚴厲譴責，那對象自然是中共，無庸置疑。等於說蔣萬安第一時間就把立場擺得夠正。從事後輿論也可看出，綠營操作並未見效，蔣萬安並未出現負面聲量大漲的情況。

事實上，綠營同一時間並不只有操作雙城論壇議題，藍白拒審總預算與對美國軍購特別預算一事，同樣也是綠營的攻擊子彈。但從網路風向看來，會發現綠營的訴求與這幾個月內其他操作一樣，都只停留在同溫層。

一句話，賴清德支持度的疲弱之態，連中共軍演都救不了。打2022年11月以來，連續五場選舉（2022縣市長、2024總統、2024立委、2025大罷免、2025公投）民進黨僅只勝總統一場，還只是相對多數當選，無過半，這本身就說明了民進黨漸處逆風，氣勢日竭。而在這種處境下，賴清德仍「不思長進」，每天仍狂賣芒果乾，十分認真的辱罵在野黨賣臺，渾然不知芒果乾早餿了。

民進黨與其繼續激進化、側翼化，不然好好靜下來思索一下自己的處境。為何從民調數字上看來，臺灣人對中共的反感度仍然很高，但卻不再能轉化成對民進黨的支持？為何大眾對中共的反感，已不再能形成足以讓藍白膽戰心驚的狂流？

背後可能的原因有很多，但筆者認為，最根本的原因是大眾已對民進黨「小人得志」嘴臉極為反感。大眾漸漸發現民進黨的心口不一，嘴上要捍衛臺灣，但每一次中共對臺灣有大動作時，竊喜不已的永遠是民進黨。民進黨多次從中共的敵意行為中撿到槍，選舉勝利後，自己人吃香喝辣了，卻未能交出好的執政成績單。

民進黨「小人得志」嘴臉早已讓民意極其厭煩，長久下來，民意當然越來越肯給藍白機會，讓他們去「試一試兩岸對話」，也不會把諸如軍演等事件歸咎於藍白，畢竟「冤有頭債有主」，大眾都知道中共真正想針對的是誰。

一句話，大眾早吃膩芒果乾了，賴清德再不面對事實，就等著未來繼續大敗吧。■