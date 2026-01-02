拿軍火商比阿妹？凌濤酸王義川：不說公道話

▲轟綠營拿馬桶廠商比阿妹！凌濤開嗆王義川：蹭演唱會怎不說公道話。（圖／國民黨提供）

台東跨年晚會封神後，背後資本額僅20萬的公司引發討論！桃園市議員凌濤火力全開，指控綠營側翼試圖透過抹黑演唱會，為國防部標案疑慮洗白。凌濤指出，青鳥側翼一方面吹捧中央補助讓台東辦得好，另一方面卻又針對承辦廠商找麻煩，邏輯完全顛倒。他質疑中央同樣有補助綠營縣市，為何表現落差極大，怒批民進黨「好的都中央好棒棒，壞的就閃遠遠。」

凌濤特別點出專業性的天差地別，直指青鳥側翼將資本額作為攻擊藉口，是牛頭不對馬嘴。他指出，某些國防標案廠商，過去是賣馬桶或賣鞋，卻突然轉做價值數億元的軍火生意，這才是社會該質疑的對象；反觀承辦台東演唱會的「野聲音娛樂」，是全亞洲頂尖的策劃團隊，天后張惠妹與製作人陳鎮川，以不計成本的精神為家鄉奉獻，整體質感早已遠超標案價值，兩者專業性根本無法類比。

矛頭直指民進黨政策會執行長王義川，凌濤諷刺他在台東跨年蹭演唱會，卻無暇對爭議表態，酸王義川連元旦升旗都因顧及秀髮而不唱國歌，「現在我已經準備推薦『定型義』給你，請出來說句公道話，讓側翼閉嘴。」

