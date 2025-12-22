拿過補助！張文大學研究報告曝 用自己照片當範例

雲林縣 / 綜合報導

由於張文的身分曝光，網紅四叉貓昨（21）日晚間貼文指出張文曾參與過大專生研究計畫，更下載研究成果報告書閱讀，發現他用自己的照片當報告範例，照片應該是他2021年的樣子。

而張文大學期間的研究計畫也被翻出，平面媒體發現張文2020年7月1日至2021年2月28日期間，正執行有用「人臉辨識輔助課堂點名」的相關計畫，更是領到科技部補助4萬8000元。

對此，虎尾科大證實張文為校友，稱他在校期間成績與操行正常、未有異常輔導紀錄，畢業後也未和母校師生聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，一切說明將依檢調機關為主，不再發表評論。

原始連結







更多華視新聞報導

奧地利研究：鳳頭鸚鵡會為食物調味 偏好藍莓沾醬

國會共商地方補助款 朝野立委對峙爆口角險全武行

網傳沈伯洋「污名化陸配」報告 台灣民主實驗室駁斥：全是AI幻覺生成

