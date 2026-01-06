拿針刺破兒臉上痘！女星慘害感染動手術...深夜自責道歉：心如刀割

娛樂中心／蔡佩伶報導

關凌用刺破兒子臉上的腫包。（圖／翻攝自微博）

中國女星關凌憑藉喜劇《我愛我家》飾演賈圓圓一角打開知名度，還因此獲封「國民閨女」的稱號，然而，婚後育有一雙兒女的她，近日透露誤將兒子臉上腫包當成痘痘擠了，導致兒子因為感染送醫動手術。

關凌指出前段時間兒子眉眼間長了一個包，當時她以為是青春痘所以沒有多加理會，但後續兒子表示感覺到疼痛，於是關凌拿了一次性針頭將其戳破，怎料卻害兒子因此感染，緊急送醫做引流手術，對於這樣的情況，關凌也形容心如刀割。

關凌表示兒子後來有一週時間都要到醫院回診換藥，直到發炎症狀消失，關凌坦言看到傷口時，心中不免感到心疼，同時也充滿自責，並在鏡頭前道歉兒子，她也希望網友能夠以她為戒，切勿亂擠臉上痘痘。

關凌兒子最終送醫手術。（圖／翻攝自微博）

