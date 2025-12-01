「拿錯壺」害3人誤喝碳酸氫鈉水 中市食安處：勒令停業、最高可罰1千萬
記者潘靚緯／台中報導
台中知名連鎖茶飲品牌春水堂公益店，驚爆誤食意外，昨(30)日因店員作業疏失，誤把浸泡在「碳酸氫鈉」清洗中的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫。台中市食安處獲報，立即派員前往稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。
食安處指出，據掌握目前有3名民眾飲用該茶壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。
食安處指出，因業者行為已涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。
春水堂總公司對此發出聲明，表示事發當下，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也遵照醫生指示陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定。總公司承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。
春水堂說明，事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」內裝清潔用水的熱水瓶，幫客人回沖熱水。為此，公益門市已於今(1日)暫停營業2天，進行內部加強訓練，並針對全台所有門市進行教育訓練宣導，強調未來將更加謹慎，避免類似的離譜事件再次發生。
