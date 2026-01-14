拿錯行李險留偷竊前科 旅遊達人教1招避免麻煩

近日有網友在日本機場拿錯行李，被認定偷竊，最後花了約新台幣1萬元和解，差點留下前科。日本旅遊達人林氏璧分享，從行李轉盤上拿到行李，務必要確認上面的「行李條碼貼紙」是不是寫著自己的名字，只要多花幾秒鐘檢查，就可以避免慘劇發生。

林氏璧近日在臉書粉專分享，一名網友在日本機場拿錯行李，差點留下前科，引發熱議，他的朋友也曾發生過類似經歷，但地點在桃園機場，朋友拿到行李後，因隔天要上班並未打開整理，未能即時發現拿錯，直到失主報警、警方調閱監視器找上門，他被當做偷竊處理，後續處理相當麻煩。

林氏璧提醒，從行李轉盤取下行李箱後，第一件事務必要確認上面的「行李條碼貼紙」是否寫著自己的名字。他強調，只要多花幾秒鐘檢查，就能避免類似悲劇發生。

貼文引起網友熱烈討論，不少人分享自己的經驗，「無法理解怎麼會拿錯，真的有那麼急嗎？」、「之前用黑色行李箱，可能太像了，就被拿錯，好險找回來了」、「幾年前在關西機場也被拿錯過，誇張的是我的行李箱是29吋，對方卻是26吋」、「拿錯是難免的，現在很多人都用同款行李箱，平常都掛吊牌區分，但有次託運，行李吊牌消失，差點找不到自己的行李」。

另有網友留言表示，更謹慎一點，可以看看機票後面的「行李條碼編號」貼紙，多花5秒鐘檢查號碼是否一致，就可免去拿錯的麻煩。

