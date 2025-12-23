「拿錯貨就打屁股」台中色老闆藉教學猥褻襲胸 女員工罹PTSD暴瘦20公斤...他超扯辯解曝光

台中企業社老闆涉嫌對新人女員工性騷擾與強制猥褻，導致被害人身心重創，法院判處1年10個月徒刑並須賠償40萬元，全案定讞。（示意圖，非當事人/pexels）

台中市潭子區一名企業社負責人涉嫌以「教導新人」與「工作處罰」為由，對剛到職的女員工多次進行性騷擾與強制猥褻，導致女方短短4天即離職，事後確診創傷後壓力症候群（PTSD），體重暴瘦20公斤。法院審理後，判處男子有期徒刑1年10個月，並須賠償被害人40萬元，全案定讞。

上班第一天就伸手？台中企業社性騷擾手法曝光

根據判決內容，女員工於前年（2023）3月13日首日到職，與企業社老闆一同在倉庫作業。期間，老闆以介紹商品位置為名，多次接觸女方身體，包括臀部、大腿內側、胸部與背部等處。

隨後，老闆進一步以「拿錯貨要接受處罰」為理由，要求女員工翹高臀部，並對其拍打臀部。類似行為在接下來數日內反覆發生。

「拿錯貨就受罰」當藉口？ 女員工4天後哭著離職

判決指出，老闆在短短幾天內不僅持續以相同理由進行猥褻，還曾強行擁抱被害人，甚至抓住女方的手觸碰其生殖器。

女員工身心承受巨大壓力，於到職第4天向老闆提出離職。然而，在結算薪資時，仍再度遭到不當觸摸，「他用右手從我的衣服下襬往上伸，伸進內衣裡面摸我左邊胸部，我當時嚇死了，但還是只能跟他開玩笑的態度」，她解釋，當時因倉庫內有刀具，擔心人身安全，只能強忍恐懼配合到離開現場。

老闆稱是「測試是否聽話」 言詞成法院認定關鍵

判決也揭露，老闆事後不僅未道歉，還對女員工表示相關行為是為了「測試是否聽話」「妳對我誘惑太大」等言論。法院認定，相關說法顯示其行為具有明確性意味，並非工作所需。

女罹PTSD暴瘦20公斤 法院怎麼判？

女員工離職後報警提告，並提出醫院心理鑑定，證實罹患創傷後壓力症候群，伴隨重度憂鬱、失眠、食欲不振與社交退縮等症狀，體重短時間內減少約20公斤，出庭作證時情緒明顯受創。

老闆承認犯行嗎？

「每天踩我地雷、亂拿貨、被我唸，我怎麼可能一直去摸她、性騷擾？她若被性騷擾也不可能繼續來上班。」老闆還辯稱女員工外表與刺青讓他產生負面印象，至於在女員工胸前上衣驗出的DNA證據，老闆則稱「可能來自對該員工碎唸時留下的唾液」。然而，法院綜合證人證詞、鑑定報告與跡證後，未採信其說法。

二審改判併罰 刑責與賠償全數確定

一審法院原依強制猥褻罪判處1年6個月徒刑。二審認為行為涉及多次性騷擾，應分論併罰，改判3項性騷擾罪各3個月（合併執行8個月，可易科罰金），另強制猥褻罪判刑1年2個月，不得易科罰金，合計應執行1年10個月。

民事部分，法院判決老闆須賠償被害女子40萬元，二審上訴遭駁回，民、刑事判決均已確定。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

