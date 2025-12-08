拿鐵鎚敲桌反制左鄰噪音 反挨右鄰控告吃上官司
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣蕭姓男子從2022年9月中起到今年7月中，幾乎天天、不定時用鐵鎚在家敲打桌面，製造噪音「反制」來自鄰居甲的噪音，但沒想到蕭男製造的噪音，反而讓另一側鄰居乙精神緊繃、衰弱，因而怒告蕭男妨害居住安寧。新竹地院依妨害自由罪章的強制罪，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金。
判決指出，蕭男的住家社區是共壁的連棟透天厝，隔音不好，所以讓他不滿鄰居甲天天製造噪音讓他不得安寧，便用鐵鎚敲打自家桌面來反制，沒想到傷害的卻是另一邊的住戶乙。蕭男告訴法官他前述行為並非針對乙，自己也不是連續性的製造聲響，每次聲響也沒持續很久。
但蕭男也當庭說，社區屋齡有20多年，隔音差到連隔壁用浴室或大力一點開、關門都聽得到。所以法官認為蕭男明知住家建物隔音效果這麼差下，竟也用噪音來反擊騷擾者，不相信他不知道自己的行為，也會妨害乙等其他鄰居安寧。
院方強調，維護居住安寧是人們可以正當合理行使並受法律保障的權利，而規律的居家安寧是個人生存的前提，一旦欠缺正常作息將有可能導致情緒不穩定、憂鬱、壓力、焦慮、工作效率下降等後遺症。
但蕭男長達5年，幾乎天天，刻意在夜晚、凌晨、或是一大清早製造噪音干擾他人作息，被害人能舉證前述犯案期間被干擾的次數就多達397次，且不乏單日內多次製造，因此儘管這些噪音並非整天不間斷，但不定時持續性的製造行為依舊成罪。
更多自由時報報導
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光
滿目瘡痍！新北板橋後站商圈2餐廳凌晨氣爆 5送醫
最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成
其他人也在看
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 90
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 1 天前 ・ 15
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
闖民宅持刀「綁女鄰居洗劫」 六旬毒犯逃1hr落網｜#鏡新聞
新北一名染上毒癮的楊姓男子因為缺錢花用，竟然跑到之前在新北市中和承租的套房，持雙刀恐嚇還綑綁林姓女住戶，當場洗劫上千元後離去。警方獲報後成立專案小組追查，1個小時內就將他逮捕，還在他身上搜出喪屍煙彈。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
台南女警開單！竟遭男斧頭猛砍 黃偉哲震怒「絕不寬貸」：協助提告
台南市東區昨（6日）晚驚傳一起襲警案，1名男駕駛疑不滿遭女警取締，竟從車上拿出斧頭朝她砍去，女警背後遭襲多次受傷，忍痛與同事一起將其壓制逮捕。對此，台南市長黃偉哲深夜動怒表示，「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"
中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導有民眾拍下台中街頭，一名男子對著女子拳打腳踢，女子好幾度被打趴在地，而糾紛起因，竟然是因為男子發生交通事故後，女子抱怨他開車技術不佳，警方獲報到場，發現男子持有毒品，唾液毒品快篩呈現陽性反應，而且發生事故當下，兩人還在車上調包車位企圖規避罰則。壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"(圖/民眾提供)大街上，體型壯碩的男子，對著一名女子，拳打腳踢，女子被打趴在地，好不容易站起身，男子一拳又往他的頭部攻擊，女子重心不穩，差點慘摔，兩人指著對方，不斷叫囂互罵，火爆場面，讓路過民眾看傻眼。警方到場發現邱姓男子包包裡持有毒品愷他命 唾液毒品快篩也呈現陽性反應(圖/警方提供)警方獲報到場，男子情緒還是很激動，不斷討價還價，而糾紛起因，竟然是因為一起交通事故。監視器拍下，男子駕駛黑色轎車，在路口擦撞白色車輛，事故發生後，他和女友在車上急忙調換座位，不過女友抱怨他開車技術不佳，導致他情緒失控，在街頭爆走。火爆場面，發生在台中大里區，國光路二段和德芳南路口，警方到場處理，發現邱姓男子包包裡，持有毒品愷他命，唾液毒品快篩，呈現陽性反應。邱姓男子毒駕上路發生事故女友調包座位 最後不堪碎念對女友大打出手被警方移送偵辦(圖/警方提供)邱姓男子毒駕上路，發生事故女友調包座位，最後不堪碎念，對女友大打出手，被警方移送偵辦，而江姓女子假冒駕駛，涉嫌使公務人員登載不實，同樣違法，掩護男友毒駕，最終真心換絕情。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」 更多民視新聞報導違停等朋友遭攔檢! 男子遭查獲「喪屍煙彈」涉毒駕毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突酒駕又毒駕! 法國海外屬地"瓜德羅普"車衝撞人群 釀19傷民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
飛來艷福還送錢？ 男子聽信假女網友甜言蜜語淪詐欺共犯 判刑5月
基隆一名林姓男子去年8月15日透過臉書結識一名自稱「李婉」的女子，並開始交往。過沒多久，李女稱要到台灣與林男同居，要將50萬港幣匯至林男戶頭，但他需先寄出提款卡及密碼。林男竟配合寄出，淪詐欺共犯。基隆地院審理後，認定林男無法提供李女的相關資料佐證，認定他觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科罰15萬元。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑不滿被取締違停砍傷女警 台南斧頭男收押
台南市林姓駕駛昨（6）日晚間東區崇德路與崇德十二街口違規停車，遇到警方取締，竟涉嫌持露營用小斧頭劈砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，隨即被當場制伏，警方訊後移送法辦，檢察官於今天近午向法院聲請羈押不禁見；台南地院在傍晚6點許裁定收押林嫌。據指出，林男過去曾過失傷害紀錄，9年前也曾在台南東區因違規停車被自由時報 ・ 15 小時前 ・ 31
"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶
新北市 / 綜合報導 涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
熟門熟路！嫌持利器入室行搶 充電線綁人得手6700元
新北市 / 綜合報導 新北市中和發生一起強盜案，一名楊姓嫌犯持利器闖入分租套房，以充電線綑綁被害人，行搶6700元得手，隨即去買毒品喪屍煙彈，警方獲報在1小時後逮到人。而嫌犯原本也是這裡的房客，因為繳不出租金被房東退租，就是看準一樓大門常常沒鎖，而且樓上的密碼鎖也還沒換，趁機闖入住了一晚，隔天離開前心生歹念犯案。附近住戶說：「開門下來了。」穿紅色外套戴帽子的男子，從公寓走出來快步離開，手上疑似還拿著一包物品，神情看起來相當鎮定，但他剛剛才闖進民宅，犯下一起強盜案。事發在新北市中和區水源路，位在寧靜巷道內的住宅區，卻發生驚悚強盜案，附近鄰居聽聞也很驚訝，附近住戶說：「就是以前的租客搬走了，又回來可能又吸毒，直接上去。」記者蔡銍湣說：「嫌犯被退租之後，還回到新北中和的出租套房，看準一樓大門沒鎖，讓他輕而易舉直接闖入。」上樓之後到了四樓出租套房，嫌犯輕鬆突破密碼鎖，熟門熟路闖進屋內，因為他原本也是這裡的房客，繳不出租金被房東退租才剛搬離，3日晚間60歲楊姓嫌犯趁機進入，4日中午準備離開時，看到25歲的林姓女子，倒垃圾沒關房門，趁機闖入用充電線捆綁女子，控制對方行動，並搶走6700元，得手後還為被害人鬆綁，裝作若無其事聊天最後逃離公寓，去買了毒品喪屍煙彈。新北市中和警分局中和所長陳則佑說：「臨時起意，持隨身攜帶的凶器，恐嚇被害人將財物交付。」楊姓嫌犯前科累累，這回再為了買毒犯下強盜案，警方立刻調閱監視器，在1個小時後逮到人，搶來的錢還沒花完，就被移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
醫療網紅家中搜出毒品.吸食工具 警移送法辦追來源
新北市 / 綜合報導 新北市29歲吳姓女子，在社群分享許多醫美畫面，號稱可以諮詢相關業務，不過警方在她住家，查獲她持有二級毒品與吸食工具，全案依毒品罪嫌，將她移送法辦。畫面上可以看到，這名吳姓女子在社群擁有1萬3千多名粉絲，號稱自己是「醫美全能魔術變臉王」，服務全台灣上萬名客人，還分享許多華麗的裝扮與精緻的妝容，形塑光鮮亮麗的網紅形象，不過新莊警方掌握線報，她疑似持有毒品，向法院申請搜索票獲准後，果然在三重區女子的住處，查到第二級毒品大麻煙彈與吸食工具，吳姓女子辯稱都是自己使用，警方將她移送地檢署偵辦，後續也將持續追查毒品來源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話