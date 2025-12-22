拿長刀衝士林夜市 他被逮！辯稱被無家者羞辱要討公道

29歲謝姓男子持刀步行於士林區文林路上，落網自稱供稱係因遭ㄧ名遊民比不雅手勢，憤而持刀欲討回公道。讀者提供



中山站隨機砍人事件後，台北市民眾今（12/22）凌晨又在士林夜市目擊一起驚悚事件，一名謝姓男子疑似不滿逛夜市被無家者比不雅手勢羞辱，衝回家拿長刀回到現場閒晃，民眾嚇得要命趕緊報警。士林警分局隨即追緝，順利將謝男帶回派出所偵訊，並依違反社會秩序維護法將之移送地檢署，沒入涉案刀具。

士林警分局表示，今天凌晨接獲民眾報案，說有人持刀在士林夜市的文林路上閒逛，無視周圍仍有許多民眾與攤商，不過，員警趕到場後對方已經離開，透過男子沿街步行與機車動向，凌晨2時許便在其社子住家將人逮捕，在機車置物箱起獲作案用的長刀。

穿著印著斗大「壞人」黑色短T的謝男對警方供稱，稍早時，在士林夜市被一名無家者比不雅手勢，覺得自己被羞辱，才會跑回家拿網購長刀，回夜市要為自己討公道。

然而，警方認為謝男雖未傷及無辜，但持刀在街頭遊蕩行為已經造成公眾恐慌，依違反《社會秩序維護法》移送地檢署偵辦。

